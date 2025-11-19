مشکلی در زمینه فروش نفت نداریم/تأکید دولت بر لزوم تدبیر برای قیمت بنزین بدون ایجاد مضیقه برای مردم/ انتصاب مدیرعامل اهداف پس از استعلام از نهادهای نظارتی صورت گرفته است

وزیر نفت در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛
وزیر نفت گفت: درباره بنزین در کارگروهی جمع بندی و هم اندیشی میشود و چه بسا لازم به تایید ارکان حاکمیتی هم باشد و بعد تصمیم نهایی ابلاغ میشود. تمام این زمینهها دیده خواهد شد الان واردات بنزین ارقامی است که برای بودجه کشور آزاردهنده شده و باید تدبیر کرد اما در هیچ جای این تدبیر مضیقه و محدودیتی برای مردم نباید ایجاد شود این اصل در دولت همیشه مدنظر است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن پاک نژاد در پایان جلسه امروز هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره سهم فروش نفت کشورمان گفت: مشکلی در زمینه فروش نفت نداریم و از سالها قبل محدودیتها را شاهد بودیم ولی با تدابیر مختلف کار خود را انجام میدهیم.
وزیر نفت تأکید کرد: در سالیان گذشته کم و بیش این محدودیتها و مشکلات وجود داشته و ما در هر شرایطی درخور آن وضعیت اقدام خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه میزان و قیمت سهمیههای بنزین تغییری نخواهد کرد، اظهار داشت: سایر مباحث در حال بررسی است و هنوز تصمیمگیری نهایی انجام نشده است.
وزیر نفت در پاسخ به اینکه به هر حال افزایش قیمت بنزین وارداتی یا چند نرخی شدن هم از لحاظ روانی آثار تورمی خود را خواهد داشت چه برنامه ای برای کنترل این مساله دارید، گفت: بحث بنزین فراتر از ساختار تصمیم گیری در وزارت نفت است برای همین کارگروهی ایجاد شده که در آن مسئولانی از بخش های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی حضور دارند.
وی گفت: در این کارگروه جمع بندی و هم اندیشی میشود و چه بسا لازم به تایید ارکان حاکمیتی هم باشد و بعد تصمیم نهایی ابلاغ میشود. تمام این زمینهها دیده خواهد شد الان واردات بزنین ارقامی است که برای بودجه کشور آزاردهنده شده و باید تدبیر کرد اما در هیچ جای این تدبیر مضیقه و محدودیتی برای مردم نباید ایجاد شود این اصل در دولت همیشه مدنظر است.
پاکنژاد درباره اینکه هدف از تعیین نرخ سوم بنزین برای مدیریت مصرف است یا تامین کسری بودجه گفت: قطعاً گام اول بهینهسازی مصرف در کشور است من عرض کردم در ابتدای صحبتهایم که ما الان بخش عمدهای از منابع کشور را صرف واردات بنزین میکنیم، به هر حال این حجم، حجم زیادی است که وارد می شود و به نوعی باید در حوزه مصرف اقدامات بهینه سازی را انجام بدهیم.
وی تصریح کرد: شاید گامهای اولیه راهکارهای غیرقیمتی باشد اما به هر حال در ادامه بعدا باید ببینیم کارگروههای کارشناسی به چه جمع بندی در این زمینه میرسند که بر آن اساس اطلاعرسانی میکنیم.
وزیر نفت در پاسخ به ایلنا درباره حواشی مربوط به یکی از انتصابها در هلدینگ اهداف که ادعا شده برای مهدی عبوری مدیرعامل هلدینگ حکم انفصال از خدمت صادر شده است، گفت: به من چیزی ابلاغ نشده است آن زمان که ایشان منصوب شد اساساً چنین چیزی را کسی به من ابلاغ نکرده بود. این احکام باید از طریق مبادی و مراجع ذیربط رسماً ابلاغ شود و درخواست شود که ما روی آن اقدام کنیم که طبیعتا ما هم این کار را کردیم.
وی ادامه داد: حتما استعلام از نهادهای نظارتی انجام شده و برهمین اساس من میگویم امکان ندارد بدون استعلام از نهادهای نظارتی این اقدام انجام شده باشد.