دولت بر مشارکت گسترده، سلامت و رقابت عادلانه در انتخابات تأکید دارد
معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور، بر ضرورت تقویت مشارکت مردمی، حفظ بیطرفی مجریان، ارتقای کیفیت رقابت انتخاباتی و صیانت از سلامت و امنیت انتخابات تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، در این نشست رئیس ستاد انتخابات کشور از اهمیت وجود شوراهای شهر و روستا گفت و افزود : حدود ۲۰۰ هزار نفر در سراسر کشور عضو شوراهای شهر و روستا خواهند شد.
علی زینیوند صبح امروز چهارشنبه در ششمین دوره همایش آموزش منطقهای انتخابات شوراهای شهر و روستا که با حضور استاندار کرمانشاه و نمایندگان عضو هیات نظارت استان کرمانشاه، جمعی از مدیران کل وزارت کشور، اعضای ستاد انتخابات این استان و فرمانداران، مدیران کل سیاسی و انتخابات، مدیران فناوری اطلاعات و مسئولان آموزش استانداریهای کرمانشاه، ایلام، کردستان، لرستان و همدان به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، ضمن قدردانی از میزبانی و مدیریت استاندار کرمانشاه اظهار داشت:وفاق ملی به معنای تجمیع ظرفیتها، تبادل تجربهها و استفاده از نیروهای مردمی، پاکدست و متخصص است. دولت به هیچوجه به توزیع جایگاهها بر اساس نفوذ یا سهمخواهی اعتقادی ندارد؛ معیار اصلی، صداقت، خدمتگزاری و کارآمدی است، نه گرایش سیاسی.
زینی وند افزود: اگر عدهای هرچند اندک تخلف کردند باید بر اساس موازین قانونی با آنها برخورد شود و، اما این دلیل نمیشود که اصل نهاد مهم شوراها را مورد هجمه قرار دهیم .
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به ضرورت افزایش مشارکت مردمی افزود: کاهش مشارکت در برخی دورهها برای نظام مردمی جمهوری اسلامی پیام قابل قبولی نیست.
معاون سیاسی وزیر کشور جایگاه شوراها را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: حدود ۲۰۰ هزار عضو شوراهای شهر و روستا در این انتخابات برگزیده میشوند و نقش این نهاد در توسعه شهری و روستایی، فرهنگ، هویت و مدیریت محلی در مواردی حتی فراتر از نقش دولت و مجلس است لذا تخلفات محدود نباید موجب تخریب چهره این نهاد مهم شود.
رییس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه یکی از رویکردهای جدی ستاد انتخابات کشور افزایش ثبتنام زنان و جوانان است، گفت: توقع ما این است که فرمانداران حداقل به ثبتنام ۵۰ درصدی جوانان و زنان در انتخابات شوراها کمک کنند. ترکیب جوان و بانوان در شوراها نهتنها چهره شوراها را متحول میکند بلکه عملکرد آنها را نیز ارتقا میدهد.
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اصول چهارگانه مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: اول امنیت که با همکاری دستگاههای امنیتی هیچگونه ناامنی در فرآیند انتخابات نخواهیم داشت، دوم سلامت که انتخابات در جمهوری اسلامی همواره سالم بوده و روند الکترونیکی شدن رأیگیری نیز خطاهای انسانی را کاهش میدهد، سوم مشارکت که تمام مدیران محلی باید برای افزایش مشارکت مردم، برنامه عملیاتی داشته باشند و چهارم رقابت که این دوره شاهد رقابت متنوع و گسترده خواهیم بود.
زینیوند با تأکید بر بیطرفی فرمانداران و مجریان انتخابات گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده هرگونه رفتار یکجانبه موجب دلخوری مردم میشود. اصل قطعی دولت بیطرفی کامل است و هیچ گروهی نباید احساس تبعیض داشته باشد.
در این نشست همچنین گزارشی از تشکیل ستاد انتخابات در استان سازماندهی ساختار سیاسی فرمانداریها و بخشداریها برگزاری نشستهای مشترک فرمانداران و بخشداران و هماندیشی با هیئت عالی نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای استان در راستای برگزاری انتخابات شهر و روستا ارائه شد.