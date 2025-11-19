صالحی امیری خبر داد؛
رونمایی از سیستم جامع نظام سلامت در آینده نزدیک
وزیر گردشگری از رونمایی از سیستم جامع نظام سلامت در آینده نزدیک خبر داد و گفت: ارزیابی ما این است که بتوانیم سالیانه حداقل یک و دو دهم میلیون گردشگر سلامتی که داریم را در پایان برنامه دو میلیون برسانیم و درآمد حاصل از آن را به ۶ میلیارد یورو برسانیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در جمع خبرنگاران در پایان جلسه امروز هیات دولت گفت: سیستم جامع گردشگری سلامت را ما طراحی کرده ایم و دستگاههای عضو یعنی وزارت بهداشت، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و وزارت خارجه همه دستگاههای ذیربط همراهی خواهند کرد و در آینده نزدیک سیستم جامع را رونمایی میکنیم.
وی ادامه داد: ارزیابی ما این است که بتوانیم سالیانه حداقل یک و دو دهم میلیون گردشگر سلامتی که داریم را در پایان برنامه دو میلیون برسانیم و درآمد حاصل از آن را به ۶ میلیارد یورو برسانیم.
وزیر گردشگری گفت: الان که من با شما صحبت میکنم در حال یک سازماندهی برای عبور از بیانسجامی موجود هستیم هم در خراسان، هم در خوزستان هم در مجموعه استانها نظام توریسم سلامت سازمانیابی شده است و در آینده نزدیک شاهد رونمایی از سیستم جامع نظام سلامت خواهید.
صالحی امیری درباره ورود گردشگران به کشور گفت: در این زمینه برگشتیم به شرایط نرمال قبل از جنگ یعنی روند رشد را آغاز کردیم و در مهر و آبان ما مثبت ۱۰ شدیم.
وی ادامه داد: وضعیت را از وضعیت منفی که داشتیم و در گذشته منفی ۵۲ بود الان به مثبت ۱۰ رساندیم و در حال افزایش ورود گردشگران به کشور هستیم آمار قطعی ما تا الان چهار و نیم میلیون گردشگر است و پیش بینی ما این است که تا پایان سال از سقف سال قبل عبور کنیم.