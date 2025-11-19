خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی

عضو هیچ جناح سیاسی یا حزبی نیستم/ سلاح‌های دعواهای جناحی را پایین بگذاریم

رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی گفت: عضو هیچ جناح سیاسی یا حزبی نیستم.به عنوان یک جوان از همه مردم عزیز و سیاسیون خواهش می‌کنم که اسلحه‌های دعواهای جناحی را پایین بگذاریم و یک بار مسائل کشور را به صورت ملی حل کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: عضو هیچ جناح سیاسی یا حزبی نبودم و در هیچ جلسه حزبی، جناحی و سیاسی شرکت نکردم. هیچ عضویتی هم ندارم.

وی ادامه داد: البته حضور در جلسات حزبی و جناحی بد نیست و افرادی که به این احزاب علاقمند هستند ارزش و احترام دارند، ولی من به این بخش علاقه‌ای نداشتم و ان‌شاءالله در آینده هم نخواهم داشت. اما نکته مهم این است که سیاست ما این است و من هم سعی کردم در زندگی اینگونه باشم که هرجا حل مسائل باشد در آنجا خدمت دوستان باشم.  هر جایی هم که بودم اگر مسئله ای حل شده به حضور در آن افتخار می کنم چه در آستان قدس، چه در قوه قضاییه و چه در دولت سیزدهم و چه امروز به عنوان دوست و همکار شما در دولت چهاردهم.

رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی  تصریح کرد: به عنوان یک جوان از همه مردم عزیز و سیاسیون خواهش می‌کنم که اسلحه‌های دعواهای جناحی را پایین بگذاریم و یک بار مسائل کشور را به صورت ملی حل کنیم.

سقاب گفت: تیم ما را خواهید دید که دوستان اصلاح‌طلب، اصول‌گرا و طرفداران احزاب مختلف در آن حضور دارند. اما هرگز اجازه ندادیم در جلسات تیم ما بحث سیاسی شود. همه تیم برای حل مسائل کشور و موضوع انرژی دور هم جمع شده‌ایم و ان‌شاءالله با کمک شما این مسئله را برای همیشه از مجموعه مسائل اولویت‌دار ایران حذف خواهیم کرد.

 

