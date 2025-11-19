واکنش معاون رئیسجمهور به استفاده از انسان به جای ربات در نمایشگاه اینوکس کیش
معاون علمی رئیس جمهور به استفاده از انسان به جای ربات توسط یک شرکت در نمایشگاه کیش اینوکس واکنش نشان داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور در پایان جلسه امروز هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره استفاده یک شرکت یک شرکت برای تبلیغ از انسان به جای ربات گفت: در جریان این موضوع نیستم فقط میدانم که یکی از شرکتها برای کار تبلیغاتی خودشان این کار را کرده است.
وی ادامه داد: در واقع مربوط به نمایشگاه و یا بحث سیاستگذاری نمایشگاه نبوده بلکه یکی از شرکتها برای تبلیغات خودش این کار را انجام داده است و به طبع مانعی هم ندارد و خودش هم باید حتماً مسئولیتش را بپذیرد یعنی کاری نبوده که بگوییم سیاستگذاران نمایشگاه این را انجام دادهاند یا جزو ایدههای نمایشگاه باشد بلکه یک شرکت برای تبلیغ خودش از دو انسان به جای ربات استفاده کرده است.