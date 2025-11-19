خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش معاون رئیس‌جمهور به استفاده از انسان به جای ربات در نمایشگاه اینوکس کیش

واکنش معاون رئیس‌جمهور به استفاده از انسان به جای ربات در نمایشگاه اینوکس کیش
کد خبر : 1716366
لینک کوتاه کپی شد.

معاون علمی رئیس جمهور به استفاده از انسان به جای ربات توسط یک شرکت در نمایشگاه کیش اینوکس واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور در پایان جلسه امروز هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره استفاده یک شرکت یک شرکت برای تبلیغ از انسان به جای ربات گفت: در جریان این موضوع نیستم فقط می‌دانم که یکی از شرکت‌ها برای کار تبلیغاتی خودشان این کار را کرده است.

وی ادامه داد: در واقع مربوط به نمایشگاه و یا بحث سیاست‌گذاری نمایشگاه نبوده بلکه یکی از شرکت‌ها برای تبلیغات خودش این کار را انجام داده است و به طبع مانعی هم ندارد و خودش هم باید حتماً مسئولیتش را بپذیرد یعنی کاری نبوده که بگوییم سیاستگذاران نمایشگاه این را انجام داده‌اند یا جزو ایده‌های نمایشگاه باشد بلکه یک شرکت برای تبلیغ خودش از دو انسان به جای ربات استفاده کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب