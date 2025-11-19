تشییع ۳۰۰ شهید در سالروز شهادت حضرت زهرا (س)

به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ «حسن حسن‌زاده» فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ صبح امروز (چهارشنبه) در نشست خبری مراسم تشییع پیکر مطهر ۳۰۰ شهید گمنام دفاع مقدس که همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در سراسر کشور برگزار می‌شود، با گرامی‌داشت روز ملی شهدای گمنام اظهار داشت: چندین سال است که سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به‌عنوان «روز ملی شهدای گمنام» نام‌گذاری شده است و امسال نیز همچون سال‌های گذشته شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در این روز تشییع خواهند شد.

سردار حسن‌زاده ادامه داد: این کاروان عظیم شهدا و این لاله‌های فاطمی در حالی بر روی دوش ملت ایران تشییع و بدرقه خواهند شد که دفاع مقدس ۱۲ روزه را پشت سر گذاشتیم.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) افزود: آنچه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به‌عنوان دفاع همه‌جانبه ملت ایران در برابر استکبار جهانی شاهد بودیم، برگرفته از فرهنگ، ایثار، شهادت، مقاومت و ایستادگی بود که شهدای ما در هشت سال دفاع مقدس آن را به خون خودشان بسترسازی کردند و برای نسل بعد از خود به ارمغان گذاشتند.

وی خاطرنشان کرد: همان مؤلفه‌هایی که باعث پیروزی ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس شد، باعث شد که در جنگ ۱۲ روزه ملت ایران مقتدرانه ایستادگی و از انقلاب، هویت، مرز‌ها و کشور خود دفاع کند.

سردار حسن‌زاده با بیان اینکه مردم کشورمان در همه این سال‌ها با شکوه و عظمت از شهدای گمنام خود استقبال و عزتمندانه و قدرشناسانه آن‌ها را بدرقه کرده‌اند، گفت: امسال هم در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) شاهد تشییع شهدا در سراسر کشور خواهیم بود.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ ادامه داد: روز سوم آذر ۳۰۰ شهید گمنام در سراسر کشور بدرقه خواهند شد و پس از تشییع، طبق برنامه‌ریزی‌های گذشته و آماده‌سازی مقبره شهدا با حضور مردم مراسم خاکسپاری برگزار خواهد شد.

وی افزود: ۱۰۰ شهید گمنام در قالب کاروان لاله‌های فاطمی از مقابل دانشگاه تهران و ۲۰۰ شهید گمنام هم در سایر استان‌ها تشییع خواهند شد؛ مراسم از ساعت هشت صبح با حضور مردم و خانواده شهدا و خانواده شهدای اقتدار جنگ ۱۲ روزه برگزار خواهد شد.

سردار حسن‌زاده خاطرنشان کرد: مراسم وداع با پیکر شهدای گمنام هم شب قبل از تشییع (دوم آذرماه) در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با بیان اینکه ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه با وحدت و همدلی، دشمن را شکست داد و این وحدت باید همچنان در اوج خود باشد، گفت: تجلی این وحدت و همبستگی و تجمیع همه ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با دشمنان را روز دوشنبه (۳ آذر) در سراسر کشور خواهیم دید.

وی عنوان کرد: ملت ایران با حضور خود، این پیام را می‌دهند که در مسیرِ ترسیم شده از سوی شهدا ثابت‌قدم و به آرمان‌های آن‌ها پای‌بند هستند و در این مسیر به چشم‌انداز انقلاب دست خواهند یافت.

سردار حسن‌زاده افزود: پیام دوم حضور پرشور مردم ایران به دشمنان هم این است که این مرز و بوم، هرگاه مورد تعرض قرار گرفته، با ایثار و ازخودگذشتگی، اراده خود را بر دشمن تحمیل کرده‌اند؛ همچنان‌که این موضوع را در جنگ ۱۲ روزه به خوبی به نمایش گذاشتند.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ یادآور شد: دشمنی که تصور می‌کرد، می‌تواند توان موشکی ما را مهار کند و با شبیخون‌های فرهنگی، ملت ایران را از ارزش‌های خود دور سازد، با واقعیت دیگری مواجه شد و دید که ملت ایران همچنان استوار ایستاده‌ است؛ لذا برای قطع آتش، پیام‌های متعددی ارسال و درخواست آتش‌بس کرد.

وی در ادامه با اشاره به قدرت ایران در عرصه‌های دفاعی، علمی، پزشکی، نانو و دیگر عرصه‌ها، گفت: این پیشرفت‌ها جهان را متحیر کرده است و بسیاری از ملت‌ها الگوی خود را از ملت ما گرفته‌اند. این موضوع، دشمنان انقلاب اسلامی و استکبار جهانی را به‌شدت نگران کرده است؛ آن‌ها به تدریج احساس می‌کنند که جایگاهی در صدر جهان ندارند و قدرت‌شان در حال اضمحلال است.

سردار حسن‌زاده اظهار داشت: با حضور ایستادگی و پایداری مردم و به برکت خون شهیدان و دعای خانواده‌های شهدا، آینده از آنِ ما خواهد بود و شاهد شکست کامل جبهه استکبار و نابودی رژیم صهیونیستی خواهیم بود.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ همچنین به مظلومیت مردم غزه اشاره و عنوان کرد: با وجود اعلام آتش‌بس و توافقات، رژیم صهیونیستی به جنایات خود ادامه می‌دهد و روزی نیست که شاهد شهادت مظلومانه مردم غزه نباشیم؛ اما در عین مظلومیت، مردم غزه اقتدار خود را به جهانیان نشان داده و رژیم صهیونیستی را زمین‌گیر کرده‌اند.

وی افزود: به برکت خون شهدا، مردم مقاوم غزه تمام خواسته‌های خود را بر رژیم صهیونیستی تحمیل کرده‌اند. نتانیاهو که انتظار داشت ظرف یک هفته اهداف خود را محقق کند، اکنون باید به ساکنان سرزمین‌های اشغالی و مسئولان این رژیم پاسخگو باشد که چگونه پس از دو سال جنایت و حمایت‌های فراوان آمریکا و اروپا، در برابر حماس و مردم غزه زانو زده است.

سردار حسن‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: باید دعا کنیم که مردم مظلوم غزه هرچه زودتر به پیروزی دست یابند تا شاهد پیروزی عظیم مقاومت و حماس باشیم.

