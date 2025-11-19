تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «همسفر آتش و برف»
همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلاماللهعلیها و هفته کتاب با هدف معرفی الگوهای واقعی و تبیین نقشآفرینیهای زنان قهرمان ایرانی و در قالب بیست و یکمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت، تقریظ حضرت آیتالله خامنهای بر کتاب «همسفر آتش و برف»؛ روایت خانم فرحناز رسولی همسر شهید سعید قهاری از زندگی پرفراز و نشیب این سردار شهید، صبح امروز چهارشنبه ۲۸ آبانماه ۱۴۰۴ در تالار وحدت تهران منتشر شد.
به گزارش ایلنا، متن تقریظ رهبر انقلاب اسلامی بر این کتاب به شرح زیر است: