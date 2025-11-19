خبرگزاری کار ایران
صدور کیفرخواست برای شبکه بزرگ قاچاق آرد در گلستان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از صدور کیفرخواست برای اعضای شبکه‌ای خبر داد که آرد یارانه‌ای را به‌جای تنور نانوایی‌ها، راهی خط تولید غذای سگ و گربه می‌کرد.

به گزارش ایلنا، به نقل از قوه قضاییه مهدی رزاقی نژاد از صدور کیفرخواست برای اعضای شبکه‌ای خبر داد و گفت: اعضای این شبکه آرد یارانه‌ای را به‌جای تنور نانوایی‌ها، راهی خط تولید غذای سگ و گربه می‌کرد. در این پرونده دلالان با خرید آرد یارانه‌ای از نانوایی‌ها، آردی که باید نان سفره مردم می‌شد به کارخانه تولید غذای سگ و گربه می‌فروختند.

رزاقی نژاد افزود: با رصد اطلاعاتی، این شبکه شناسایی و نانوایان متخلف که با کشیدن کارت‌های صوری در دستگاه‌های کارتخوان نانوایی‌ها، آرد یارانه‌ای را به دلالان می‌فروختند دستگیر شدند.

وی ادامه داد: با وجود گستردگی فعالیت این شبکه و پیچیدگی شیوه‌های تخلف، تحقیقات پرونده در مدت کمتر از یک‌سال توسط بازپرس تکمیل شد و در مجموع برای ۳۰ نانوای متخلف، ۲ دلال اصلی و مالک یک واحد تولیدی غذای حیوانات به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق توزیع خارج از شبکه آرد یارانه‌ای، کیفرخواست صادر و پرونده برای صدور رای به دادگاه انقلاب گرگان ارسال شد 

دادستان مرکز استان گلستان گفت: متهمان در مدت فعالیت خود بیش از ۸۰۰ تُن آرد یارانه‌ای را از نانوایی‌ها خارج کردند و در بازار فروختند.

رزاقی نژاد افزود: در مدت فعالیت اعضای این شبکه، صف‌های طولانی در نانوایی‌های استان شکل می‌گرفت و سبب نارضایتی مردم شده بود.

