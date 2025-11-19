به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم موحدی‌آزاد دادستان کل کشور در نشست معاونین پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مراکز استان‌ها که امروز ۲۸ آبان در سالن جلسات مرکز آموزش قضات استان قم برگزار شد، اظهار کرد: پیشگیری از جرم و احیای حقوق عامه محور اصلی اقدامات قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی است.

دادستان کل کشور افزود: نظام جمهوری اسلامی پس از نظام پیامبر و ائمه علیهم‌السلام، بر پایه فرهنگ و آموزه‌های دینی شکل گرفته و همواره هدفش خدمت به مردم، اصلاح امور و جلوگیری از فساد بوده است.

موحدی‌آزاد با اشاره به اهمیت پیشگیری بیان کرد: همیشه هزینه پیشگیری از جرم کمتر از هزینه درمان است؛ جلوگیری از ترک تحصیل یک دانش‌آموز، تأمین نیازهای مالی و فرهنگی خانواده‌ها و جلوگیری از انحرافات اجتماعی، علاوه بر حفظ امنیت و آرامش روانی، مقابل ارتکاب جرایم در آینده را می‌گیرد.

دادستان کل کشور گفت: در قم، اقدامات میدانی و فرهنگی موجب شده افراد آسیب‌پذیر و محروم شناسایی و تحت حمایت قرار گیرند.

وی با بیان اینکه وظایف حقوق عامه فراتر از مأموریت‌های جاری است، افزود: موضوعات فضای مجازی، جرایم سازمان‌یافته، قاچاق کالا و مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی در این حوزه قرار دارد و نیازمند نگاه جامع، برنامه‌ریزی مدون و کار میدانی است.

موحدی‌آزاد با تأکید بر مسئولیت دادستان‌ها و معاونان پیشگیری، گفت: نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیگیری حقوق عامه و جلوگیری از ترک فعل مسئولان اجرایی، از وظایف اصلی ماست؛ قوانین متعددی، مانند قانون جوانی جمعیت و مقررات مربوط به سقط جنین، همچنان نیازمند اجرای دقیق و پایش مستمر هستند.

دادستان کل کشور به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و معنوی در پیشگیری از جرم اشاره کرد و گفت: نماز، روزه، حج و سایر عبادات جنبه تربیتی و پیشگیرانه دارند. آموزه‌های دینی و اخلاقی، مانند احترام به حقوق مردم، پاکیزگی و رعایت حجاب، بخش مهمی از نظام پیشگیری محسوب می‌شوند.

وی افزود: نظام اسلامی موظف است زمینه تحقق فضایل اخلاقی، امنیت اجتماعی، تأمین نیازهای مادی و فرهنگی مردم و بروز فضیلت‌های اخلاقی را فراهم کند.

موحدی‌آزاد با اشاره به مدیریت محلی و همکاری بین نهادها، تصریح کرد: سامانه‌های ثبت ورود و خروج افراد، نظارت بر مهاجران و کنترل محل‌های فعالیت آن‌ها، موجب کاهش جرم و افزایش امنیت شده است.

دادستان کل کشور به ضرورت برخورد با آسیب‌های اجتماعی، از جمله بدحجابی و رفتارهای ناهنجار، اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی مدون و مشارکت دستگاه‌های مختلف، می‌توان امنیت و سلامت اجتماعی را ارتقا داد.

وی به مشکلات موسسات مالی و بانک‌های خصوصی اشاره کرد و گفت: نظارت ناکافی موجب شده برخی از این موسسات، منابع مردم را به جای اشتغال و توسعه عمومی، در مسیر منافع شخصی به کار گیرند؛ قوه قضاییه موظف است با دقت بر این نهادها نظارت کرده و حقوق مردم را حفظ کند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری قم در روز چهارشنبه ۲۸ آبان، موحدی‌آزاد در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های دادستان‌ها و مدیران استانی عنوان کرد: از همکاران درخواست داریم با بهره‌گیری از تجربیات یکدیگر و برنامه‌ریزی دقیق، مسیر پیشگیری از جرم و احیای حقوق عامه را هموار کنند؛ با استفاده از ظرفیت‌های محلی و علمی، می‌توان امنیت اجتماعی و عدالت قضایی را به بالاترین سطح ارتقا داد.

