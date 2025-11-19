به گزارش ایلنا، کمال خرازی، مشاور سیاست خارجی رهبر انقلاب، روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با فرد پلایتگن خبرنگار سی‌ان‌ان، با اشاره به افزایش تنش‌ها میان دولت ترامپ و تهران گفت: ایران تنها در صورتی حاضر است مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را از سر بگیرد که این گفت‌وگوها بر پایه احترام متقابل انجام شود و بازگشت به دیپلماسی تنها مسیر خروج از وضعیت فعلی است.

وی افزود: متأسفانه رئیس‌جمهور ترامپ به دیپلماسی اعتقادی ندارد و ترجیح می‌دهد برای رسیدن به اهداف خود از زور استفاده کند.

خرازی با تأکید بر اینکه تهران از موضعی که پیش از حمله آمریکا و اسرائیل در ماه ژوئن اتخاذ کرده بود عقب‌نشینی نخواهد کرد، گفت: ازسرگیری تماس‌ها مشروط به احترام متقابل، پذیرش جایگاه برابر دو طرف و توافق قبلی درباره چارچوب و دستورکار مذاکرات است.

وی تصریح کرد: طرفی که مسیر تنش را آغاز کرده باید نخستین قدم را بردارد تا نشان دهد آماده گفت‌وگوی واقعی است.

مشاور سیاست خارجی رهبر انقلاب درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت: این برنامه کاملاً بومی است و با فشار از بین نمی‌رود.

خرازی تصریح کرد: تنها راه رسیدن به تفاهم، مذاکره است و تداوم غنی‌سازی برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها و نیازهای پزشکی ضروری است و اصل غنی‌سازی قابل توقف نیست، هرچند سطح آن می‌تواند موضوع گفت‌وگو باشد.

وی تأکید کرد: شرایط تهران برای تنش‌زدایی با واشنگتن پس از حمله آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران هیچ تغییری نکرده است.

خرازی با اشاره به حملات تیرماه گفت: با گذشت نزدیک به پنج ماه هنوز میزان خسارات وارده به‌طور کامل مشخص نشده است.

در جریان مذاکرات ایران و آمریکا، واشنگتن خواستار توقف کامل غنی‌سازی شده بود اما تهران بر ادامه غنی‌سازی در سطحی که قابلیت استفاده نظامی نداشته باشد تأکید داشت. خرازی هم گفت موضوع مذاکرات آینده، میزان غنی‌سازی خواهد بود، نه اصل آن.

وی درباره احتمال وقوع درگیری نظامی جدید میان ایران و آمریکا یا اسرائیل نیز اظهار کرد: همه‌چیز ممکن است، اما ایران آمادگی کامل دارد.

مشاور سیاست خارجی رهبر انقلاب در پاسخ به پرسشی درباره امکان رسیدن به تفاهم بر سر برنامه هسته‌ای، از جمله طرح کنسرسیوم نظارت بر غنی‌سازی، گفت: فکر می‌کنم چنین امکانی وجود دارد. اگر مذاکرات واقعی میان ایران و آمریکا انجام شود، راه‌هایی برای ادامه غنی‌سازی و اطمینان‌بخشی به دیگران وجود دارد که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.

وی درباره فتوای رهبر انقلاب نیز توضیح داد: این فتوا قابل تغییر نیست و صریحاً تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای را ممنوع می‌کند.

خرازی در بخش دیگری از سخنانش در توضیح وضعیت تأسیسات هسته‌ای گفت: برخی فعالیت‌ها، به‌ویژه در حوزه پزشکی، ادامه دارد اما میزان خسارت هنوز ارزیابی نشده است. حمله صورت گرفته اما مشخص نیست آسیب‌ها دقیقاً چقدر است.

وی درباره برنامه موشکی ایران نیز تأکید کرد: دفاع از کشور یک ضرورت است و هر اقدامی که برای تقویت توان دفاعی لازم باشد انجام خواهد شد.

خرازی افزود: برنامه موشکی قابل مذاکره نیست و تنها موضوعی که درباره آن با آمریکا گفت‌وگو می‌کنیم، مسئله هسته‌ای است.

این مقام ایرانی همچنین با اشاره به ماهیت بومی برنامه موشکی گفت: پایه‌های اصلی این توانمندی داخلی است، اما ممکن است در برخی سازوکارها و تجهیزات با کشورهای دیگر همکاری‌هایی وجود داشته باشد.

وی خطاب به دونالد ترامپ گفت: اگر رویکرد مثبتی اتخاذ کند، پاسخ مشابه دریافت خواهد کرد، اما برای رسیدن به چنین وضعی، آمریکا باید از هرگونه اقدام قهری علیه ایران دست بردارد.

وی اضافه کرد که آن‌ها این مسیر را امتحان کرده‌اند و نتیجه نگرفته‌اند.

خرازی درباره احتمال درگیری جدید در منطقه گفت: همه‌چیز ممکن است، اما ایران آمادگی لازم را دارد.

در ادامه، این مقام ایرانی درباره آینده مسئله فلسطین نیز توضیح داد: تصمیم‌گیری درباره آینده فلسطین کاملاً به مردم این سرزمین برمی‌گردد و هر تصمیمی که آن‌ها درباره آینده کشورشان بگیرند، برای ایران محترم است.

وی خاطرنشان کرد که حمایت ایران از مقاومت برای رسیدن به یک نتیجه عادلانه است.

وی درباره امکان پذیرش اسرائیل نیز گفت: ما دولت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم چون بر پایه اشغال شکل گرفته است، اما اگر فلسطینی‌ها تصمیم به تشکیل دولت مستقل خود بگیرند و به جمع‌بندی برسند، ایران اعتراضی نخواهد داشت.

