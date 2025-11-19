خبرگزاری کار ایران
نمایش فیلم «خانه دوست کجاست» با حضور دیپلمات‌های مقیم تهران
در آستانه برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، اولین گردهمایی «سفیر و سینما» با همکاری مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه و سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل «موزه سینما» برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این نشست تعدادی از سفرا و دیپلمات‌های مقیم تهران از کشورهای مختلف ضمن حضور در موزه سینمای ایران به تماشای فیلم «خانه دوست کجاست» اثر جاودانه عباس کیارستمی نشستند.

در این نشست «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه و راعد فریدزاده معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنان کوتاهی راجع به نگاه انسانی غالب در سینمای ایران و اهمیت و جایگاه سینمای ایران در جهان امروز صحبت کردند.

 

