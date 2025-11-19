به گزارش ایلنا، در این نشست تعدادی از سفرا و دیپلمات‌های مقیم تهران از کشورهای مختلف ضمن حضور در موزه سینمای ایران به تماشای فیلم «خانه دوست کجاست» اثر جاودانه عباس کیارستمی نشستند.

در این نشست «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه و راعد فریدزاده معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنان کوتاهی راجع به نگاه انسانی غالب در سینمای ایران و اهمیت و جایگاه سینمای ایران در جهان امروز صحبت کردند.

