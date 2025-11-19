خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورود دیوان محاسبات به تاسیس شرکت‌های فاقد فعالیت

ورود دیوان محاسبات به تاسیس شرکت‌های فاقد فعالیت
کد خبر : 1716210
لینک کوتاه کپی شد.

دیوان محاسبات کشور تاسیس شرکت‌های فاقد فعالیتی که هزینه‌های ثانویه‌ای به صندوق توسعه ملی تحمیل می‌کنند را بررسی می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، دیوان محاسبات کشور تاسیس شرکت‌های فاقد فعالیتی که هزینه‌های ثانویه ای به صندوق توسعه ملی تحمیل می کنند را بررسی می کند.

حسابرسی دو شرکت صندوق توسعه ملی در حالی طی قراردادی به سازمان حسابرسی واگذار شده که اساساً این دو شرکت فاقد هرگونه عملیات تجاری و مالی بوده‌اند.

بررسی دلایل و توجیهات قانونی تاسیس شرکت‌های کاغذی و تحمیل هزینه‌های حسابرسی، مالیاتی و حقوقی در دستور کار حسابرسان این نهاد نظارتی قرار گرفته است و مبالغ پرداخت شده جهت حسابرسی این دو شرکت باید به بیت‌المال بازگردانده شود. /

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب