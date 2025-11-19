حسابرسی دو شرکت صندوق توسعه ملی در حالی طی قراردادی به سازمان حسابرسی واگذار شده که اساساً این دو شرکت فاقد هرگونه عملیات تجاری و مالی بوده‌اند.

بررسی دلایل و توجیهات قانونی تاسیس شرکت‌های کاغذی و تحمیل هزینه‌های حسابرسی، مالیاتی و حقوقی در دستور کار حسابرسان این نهاد نظارتی قرار گرفته است و مبالغ پرداخت شده جهت حسابرسی این دو شرکت باید به بیت‌المال بازگردانده شود. /