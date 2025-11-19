ورود دیوان محاسبات به تاسیس شرکتهای فاقد فعالیت
دیوان محاسبات کشور تاسیس شرکتهای فاقد فعالیتی که هزینههای ثانویهای به صندوق توسعه ملی تحمیل میکنند را بررسی میکند.
حسابرسی دو شرکت صندوق توسعه ملی در حالی طی قراردادی به سازمان حسابرسی واگذار شده که اساساً این دو شرکت فاقد هرگونه عملیات تجاری و مالی بودهاند.
بررسی دلایل و توجیهات قانونی تاسیس شرکتهای کاغذی و تحمیل هزینههای حسابرسی، مالیاتی و حقوقی در دستور کار حسابرسان این نهاد نظارتی قرار گرفته است و مبالغ پرداخت شده جهت حسابرسی این دو شرکت باید به بیتالمال بازگردانده شود. /