به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سید عباس موسوی درباره سفر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به روسیه که برای شرکت و سخنرانی در بیست‌و‌چهارمین اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای انجام شد، روابط ایران و روسیه را روابط چند وجهی توصیف و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران هم در حوزه دوجانبه با روسیه روابط عمیق و وثیقی دارد و هم در حوزه همکاری‌های منطقه‌ای و سازوکارهای منطقه‌ای با روسیه روابط نزدیکی دارد.

وی با اشاره به همکاری ایران و روسیه در حوزه‌های مختلف اعم از حل و فصل معضلات منطقه‌ای، همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای در بخش‌های مختلف نظیر ترانزیت، حمل و نقل و سایر امور، ادامه داد: در سطح کلان‌تر نیز در حوزه بین‌المللی و در سازمان‌های بزرگ بین‌المللی همکاری وسیعی با روسیه داریم.

دیپلمات و سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه، توضیح داد: ایران و روسیه غیر از روابط دو جانبه، در ساز و کارهای منطقه‌ای بین‌المللی مهمی مثل سازمان همکاری‌های شانگهای، بریکس و اخیرا اتحادیه اوراسیا که دو طرف عضو هستیم نیز همکاری و هم‌جهتی بیشتری با یکدیگر دارند که خود نشان می‌دهد ایران و روسیه در یک جهت در حال گام برداشتن هستند. کما اینکه هم دوستان و هم دشمنان مشترک داریم.

معاون تشریفات دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به سفر عارف به روسیه برای شرکت در نشست بین‌المللی ویژه سازمان همکاری شانگهای به میزبانی مسکو و در سطح نخست وزیران کشورهای عضو، خاطر نشان کرد: ما از نظم جهانی دو قطبی و دوران گذار عبور کردیم و به نظم جدید می‌رسیم که می‌توانیم اسم آن را نه "چند قطبی" بلکه "چند جانبه‌ گرایی" بگذاریم. ائتلاف‌های منطقه‌ای، اقتصادی و موضوعی و گسترش همکاری‌های سیاسی و امنیتی میان کشورهای همسو از مشخصه‌های این نظم جدید است که در حال شکل‌گیری در نظام بین‌الملل است.

موسوی سازمان همکاری شانگهای را محور و قطب مهم معادلات جهانی در پرتو تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی توصیف و عنوان کرد: ایده تأسیس سازمان همکاری شانگهای برای سالیان دور است. کشورهای منطقه به ویژه کشورهایی مثل چین و روسیه به همراه کشورهای آسیای مرکزی جزو هم‌بانیان این سازمان بودند و بعدها کشورهای همسو دیگری مثل ایران به آن پیوستند که خود جهت‌گیری کلی کشورها را در نظام بین الملل فعلی و آتی نشان می‌دهد.

دیپلمات و سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه با بیان اینکه هر کشوری می‌تواند اهداف متفاوتی در پیوستن به اینگونه سازمان‌ها با اهداف اقتصادی، سیاسی و امنیتی داشته باشد، درباره مزیت‌های حضور ایران و روسیه در این سازمان بین‌المللی اظهار کرد: برای ایران، حضور در این سازمان‌ها هم می‌تواند به آن سازمان و جهت‌گیری آن کمک کند و هم ما می‌توانیم از موهبت‌های عضویت در این سازمان ها برخودار شویم. برای روسیه هم حضور در سازمان‌هایی مثل بریکس، شانگهای و اوراسیا با توجه به اینکه مسیرهای سنتی تعامل این کشور با اقتصاد جهانی و نهادهای غرب‌محور مسدود شده است و آنها لازم دارند موقعیت بین‌المللی خود را حفظ کنند و نظام اقتصادی‌شان را پویا نگه دارند؛ بسیار مهم است.

وی ادامه داد: روسیه نیز در سیاست خارجی و منطقه‌ای خود به ویژه در حوزه اوراسیا بازآرایی انجام داد. روسیه سعی کرد این سازمان‌ها و همکاری‌ها را از حاشیه سیاست خارجی خود به متن اولویت‌دار برای روابط اقتصادی، مالی و امنیتی با کشورهای همجوار مثل ایران و با کشورهای شرقی و به تعبیر دیگر با کشورهای جنوب جهانی ارتقا دهد.

معاون تشریفات دفتر رئیس‌جمهور افزود: لذا اجلاسی که در مسکو در سطح نخست وزیران برگزار شد، خود منجر به تقویت همکاری‌های مشترک بین کشورهای عضو می‌شود. این اجلاس باعث ایجاد بلوکی برای کشورهایی می‌شود که به هر طریق، نوع و شکلی تحت فشار مجموعه غرب هستند که خود بیانگر بسیاری از مسائل است.

