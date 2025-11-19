مراسم بزرگداشت همسر شهید فلاحی برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، مراسم بزرگداشت «شهیندخت مجیدیان طالقانی» همسر شهید سرلشکر «ولی‌الله فلاحی» رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش، عصر امروز (سه‌شنبه) با حضور جمعی از فرماندهان، مسئولان و خانواده ایشان در مسجد شهداء شهرک شهید فلاحی برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام و المسلمین «عباس محمدحسنی» رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرتیپ «ناصر آراسته» رئیس هیئت معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی، امیر سرتیپ «احمدرضا پوردستان» رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر سرتیپ ولی وند زمانی «فرمانده دافوس ارتش»، امیر سرتیپ دوم «جمشید فولادی» رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیرو‌های مسلح، امیر سرتیپ «محمد اکرمی‌نیا» معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و جمعی از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس حضور داشتند.

مرحومه «شهیندخت مجیدیان طالقانی»، همسر رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش، ۱۸ آبان ماه بر اثر کهولت سن و بیماری، دار فانی را وداع گفت و به همسر شهیدش پیوست

