خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت مرتبط با غزه

بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت مرتبط با غزه
کد خبر : 1716111
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران راجع به قطعنامه شورای امنیت در مورد غزه بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی‌رسانی دولت، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران راجع به قطعنامه شورای امنیت در مورد غزه بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این قطعنامه به شرح ذیل است:

۱- وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از هر اقدام منطقه‌ای یا بین‌المللی برای پایان‌دادن به نسل‌کشی و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و غزه، ورود موثر کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه و خروج کامل اشغالگران صهیونیست، نگرانی جدی خود را در خصوص مفاد قطعنامه شماره ۲۸۰۳ شورای امنیت ملل متحد ابراز می‌دارد.

۲- بخش عمده‌ای از مفاد این قطعنامه مغایر با حقوق مشروع ملت فلسطین است و با وضع نوعی نظام قیمومیت بر نوار غزه، حقوق بنیادین ملت فلسطین به‌ویژه حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف را از آنان سلب می‌کند.

۳- تدوین‌کنندگان این قطعنامه آگاهانه جایگاه و نقش محوری سازمان ملل متحد و حتی قطعنامه‌های قبلی همین سازمان راجع به موضوع فلسطین را نادیده گرفته‌اند.

۴- جمهوری اسلامی ایران هرگونه مشروعیت‌بخشی به اشغال نوار غزه از سوی رژیم متجاوز صهیونیستی، تجزیه غزه و جداسازی آن از جغرافیای واحد فلسطین را خلاف آرمان‌ مردم فلسطین دانسته و نسبت به تبعات خطرناک آن هشدار می‌دهد.  

۵- نیروهای بین‌المللی باید کاملا تحت نظارت سازمان ملل متحد عمل نموده و وظیفه آنها نیز صرفاً نظارت بر اجرای آتش‌بس و ورود و توزیع کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی باشد.

۶- جمهوری اسلامی ایران بر مسئولیت جامعه جهانی به‌ویژه ضامنان توافق آتش‌بس برای وادار کردن رژیم آپارتاید و اشغالگر صهیونیستی جهت پایان‌دادن به اشغالگری فلسطین و خروج کامل از نوار غزه تأکید می‌کند و معتقد است هیچ تصمیمی نمی‌تواند و نباید این امر را مخدوش کند.

۷- جمهوری اسلامی ایران بر مشروعیت مقاومت علیه اشغالگری و آپارتاید و استعمار طبق حقوق بین‌الملل تأکید نموده، مقاومت را پاسخ مشروع ملت فلسطین به استمرار اشغال سرزمین فلسطین و تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی می‌داند 

۸- تأکید می‌کند هر بحثی درباره سرنوشت ملت فلسطین از جمله در رابطه با نحوه اداره سرزمین‌های فلسطینی، باید در چارچوب توافق و اجماع ملی فلسطینیان صورت گیرد و تحمیل هر گونه راه‌حلی از سوی طرف‌های خارجی در این خصوص مردود است.

۹- در وضعیت جاری که مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری در معرض نسل‌کشی، قحطی تحمیلی و امحای استعماری قرار دارند، ارائه کمک‌های انسانی، امدادرسانی و بازگشایی کامل  گذرگاه‌های در اولویت قرار دارد. 

۱۰- انتظار فوری از جامعه جهانی این است که با اعمال فشار موثر بر رژیم صهیونیستی، مانع ادامه جنایات و اشغالگری رژیم صهیونیستی و نقض‌های فاحش حقوق فلسطینیان در نوار غزه و کرانه باختری شود و از تحقق حقوق اساسی ملت فلسطین حمایت کند.

۱۱- همچنین با توجه به کوتاهی و بی‌عملی واضح شورای امنیت سازمان ملل متحد طی دو سال اخیر برای توقف نسل‌کشی فلسطینیان، مسئولیت این شورا و دولت‌های عضو آن را برای مواخذه و پاسخگو کردن جنایتکاران جنگی و نسل‌کش یادآور می‌شود‌.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب