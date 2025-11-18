خبرگزاری کار ایران
عارف:

پیشنهاد استفاده از ریال یا پول دیجیتال را در اجلاس شانگهای ارائه کردیم

​معاون اول رئیس‌جمهور در بدو ورود به تهران گفت: درباره همکاری بانکی و مراودات مالی، پیشنهاد استفاده از ریال یا پول دیجیتال را در اجلاس شانگهای ارائه کردیم.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور که برای شرکت و سخنرانی در اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای به مسکو سفر کرده بود، لحظاتی پیش وارد تهران شد.

عارف درباره نتایج این سفر دو روزه، در جمع خبرنگاران گفت: سفر خوبی در راستای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای برگزار شد. اسنادی که به صورت کارشناسی بررسی شده بود، در جریان برگزاری این اجلاس به تایید اعضا رسید که این اسناد می تواند ساختار سازمان همکاری شانگهای را برای فعالیت و همکاری بیشتر اعضا فراهم  کند.

وی ادامه داد: دیدگاه های کشورمان نیز در اسناد گنجانده شد که امیدوارم از این پس سهم بیشتری را در این سازمان داشته باشیم.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ایجاد بانک تخصصی شانگهای برای ما بسیار مهم است، گفت: درباره همکاری بانکی و مراودات مالی، پیشنهاد استفاده از ریال یا پول دیجیتال را ارائه کردیم. در زمینه گردشگری هم تاکید شد که اقدامات و همکاری های بیشتری بین اعضای سازمان همکاری شانگهای انجام شود.

