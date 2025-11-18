خبرگزاری کار ایران
پزشکیان:

رعایت قوانین عفاف و حجاب باید از سوی مدیران و کارکنان دستگاه‌ها آغاز شود

کد خبر : 1716054
رئیس‌جمهور در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر لزوم پایبندی کامل مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی به قوانین و هنجارهای ملی در حوزه عفاف و حجاب گفت که رعایت این اصول باید از درون دستگاه‌ها و از سوی مدیران و کارکنان آغاز شود.

به گزارش ایلنا، جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان، برگزار شد.

در جلسه امروز، سند ملی سلامت زنان که در شورای معین به تصویب رسیده بود، مورد بررسی تفصیلی قرار گرفت و اعضا ضمن طرح دیدگاه‌های کارشناسی درباره ابعاد مختلف این سند، مهلتی دوهفته‌ای برای ارائه نظرات تکمیلی و اصلاحی تعیین کردند.

بر اساس تصمیم شورا، در صورت عدم طرح اشکالات جدید طی این مدت، سند یادشده با امضای رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

در بخش دیگری از جلسه، مسائل فرهنگی کشور با محوریت موضوع عفاف و حجاب، به‌ویژه در ساختارهای اداری و دستگاه‌های اجرایی، مورد بحث قرار گرفت.

پزشکیان با تأکید بر لزوم پایبندی کامل مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی به قوانین و هنجارهای ملی در حوزه عفاف و حجاب، خاطرنشان کرد که رعایت این اصول باید از درون دستگاه‌ها و از سوی مدیران و کارکنان آغاز شود.

همچنین با اشاره به نقش اثرگذار رسانه ملی، تاکید شد که صدا و سیما نیز در تولیدات نمایشی، فیلم‌ها و سریال‌ها، به شکل جدی نسبت به حفظ شئونات فرهنگی و ترویج الگوی صحیح عفاف توجه ویژه داشته باشد.

همچنین بر تقویت نظام نظارتی و پشتیبانی دستگاه‌های مسئول برای تضمین اجرای مصوبات فرهنگی نیز تأکید شد.

در ادامه نشست، موضوع الگوی مدیریت محله‌محور ـ که در جلسه پیشین نیز مطرح شده بود ـ مجدداً در دستور کار قرار گرفت. اعضای شورا با بررسی خلأها و چالش‌های موجود در این مدل مدیریتی، بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های محلی برای حل مسائل جامعه در مقیاس محله تأکید کردند.

بر اساس جمع‌بندی جلسه، استفاده از توانمندی‌ها و سرمایه اجتماعی نخبگان محلات نه‌تنها در حل مسائل محلی، بلکه در مواجهه با برخی مسائل کلان کشور نیز می‌تواند به‌عنوان یک ظرفیت مؤثر مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

