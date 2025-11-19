حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که کارشناسان مدت‌هاست درباره صندوق‌های بازنشستگی هشدار می‌دهند و باتوجه به این‌که هر سال به جمعیت بازنشسته کشور اضافه می‌شود این ناتوانی در ارائه خدمات از سوی صندوق‌ها چه پیامدهایی را می‌تواند داشته باشد، گفت: یک دوره زمانی بود که صندوق‌های بازنشستگی فقط ورودی داشتند و خروجی نداشتند، الان دقیقا عکس آن دوران است؛ یعنی خروجی بیشتر و ورودی کمتر شده است.

دریافتی و پرداختی صندوق‌ها همخوانی ندارد

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آنچه که صندوق‌ها دریافت می‌کنند و پرداخت انجام می‌دهند، همخوانی ندارد. طبیعتاً آن زمانی که تنها ورودی و دریافتی داشتند، آن مبالغی که به عنوان حق بیمه دریافت کردند را باید در کارهایی به کار می‌گرفتند و سرمایه گذاری می‌کردند تا ماحصل درآمد و سودشان باعث شود در این دوران بتوانند جبران کسری فعلی را انجام دهند اما متأسفانه به دلیل ضعف در مدیریت و نبود نگاه درست به مجموعه هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته، سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط صندوق‌های بیمه انجام شده در بسیاری از موارد نامناسب یا اشتباه بوده است. این مسئله باعث شده درآمد و سود مورد انتظار از محل سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها تحقق پیدا نکند و همین موضوع یکی از چالش‌های اصلی پیش روی صندوق‌ها باشد.

برخی صندوق‌ها در جاهای که باید هزینه کنند؛ هزینه نمی‌کنند

این نماینده مجلس شورای اسلامی درپاسخ به این‌که باتوجه به نگاهی که در حال حاضر به صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد، آیا می‌توان گفت امکان دارد این صندوق‌ها به یک بحران ملی تبدیل شوند، گفت: این مطلب که سالیان سال است گفته می‌شود و برخی از تدابیر هم برای عدم مواجه شدن با چنین شرایطی اتخاذ شده است و تا اندازه‌ای هم موثر بوده اما کافی نبوده است.

وی افزود: یک جاهایی هم هست، صندوق‌ها بی‌جهت هزینه می‌کنند و یک جاهای که باید هزینه کنند؛ هزینه نمی‌کنند که این هم مسائلی است که در صندوق‌ها وجود دارد و بعضی اوقات حتی پیام می‌دهیم و مکاتبه می‌کنیم که چرا این موارد نابجا را پرداخت می‌کنید ولی مثل اینکه دلسوزی در صندوق‌ها نباشد توجهی به این مسائل نمی‌کنند.

قوانین مشکل ندارد؛ دولت‌ها با دخالت خود صندوق‌ها را دچار مشکل می‌کنند

حاجی دلیگانی در پاسخ به این‌که چرا با وجود هشدارهای کارشناسان درباره بحران صندوق‌ها همچنان دولت از منابع آن‌ها برای جبران کسری بودجه استفاده می‌کند، آیا نمی‌شود با اصلاح قوانین کاری کرد که این اتفاق رخ ندهد، گفت: قوانین مشکلی ندارد. منتها دولت‌ها که حق ورود ندارند، به این مسائل ورود پیدا کرده و دخالت می‌کنند، مانند انتصابات و وقتی انتصابات را به دست می‌گیرند طبیعتاً افرادی را بر سرکار می‌آورند که جرأت و جسارت ایستادگی بر موضع دفاع از صندوق را نداشته باشند و معمولاً مقهور دستگاه‌های دولتی و وزارت‌خانه‌ها قرار می‌گیرند و این یکی از مشکلات اساسی است که وجود دارد.

سهم دولت به بیمه‌ها به موقع پرداخت نمی‌شود؛ بدهی‌ها تلنبار شده است

وی بیان کرد: از سوی دیگر دولت آن سهمی که باید خودش به بیمه‌ها بپردازد را به موقع نمی‌پردازد و این‌ها بر هم تلنبار می‌شود که یکی از مشکلات است. یا حتی دست درازی‌هایی که صورت می‌گیرد؛ به طور مثال بازنشستگان تأمین اجتماعی را داریم که بندگان خدا حق بیمه تکمیلی خودشان را به موقع پرداخت می‌کنند و سر ماه از حساب‌شان کسر می‌شود ولی چندین ماه در خود صندوق تأمین اجتماعی یا در خود دولت یا وزارتخانه ورود می‌کنند و برمی‌دارند و در جای دیگر هزینه می‌کنند و نهایتاً این مبالغ به بیمه‌ی مسئول پرداخت نمی‌شود و لذا شرکت بیمه هم مسئولیت خودش را در مقابل بیمه‌شدگان انجام نمی‌دهد و این بسیار کار نادرستی است و باعث فشار به بیمه‌ها می‌شود.

کارگران با حداقل دستمزد نمی‌توانند زندگی کنند؛ باید جلسه شورای عالی کار دوباره برگزار شود

یک ماه از درخواست ما به وزیر گذشته؛ هنوز پاسخی نداده‌اند

حاجی دلیگانی متذکر شد: یک تذکری را چند وقت پیش مطرح کردم مبنی بر این‌که باتوجه به وضعیت تورمی که وجود دارد لازم است حقوق کارگران در نیمه دوم سال در شورای عالی کار مطرح و اصلاح شود، زیرا آن‌هایی که صاحبان تولید و کالا هستند عدد تولیدات خودشان را با نرخ‌هایی که هر روز در بازار است، متناسب می‌کنند، اما کارگران خصوصا آن کارگرانی که در واحدهایی مشغول کارند که کارفرمایان به آن‌ها توجه ندارند، بندگان خدا در زندگی روزمره‌شان مانده‌اند و به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند با این عدد حداقل دستمزد کارگری ما نمی‌توانیم زندگی کنیم چرا که گاها مسکن ندارند و باید نیمی از دستمزد خودشان را به عنوان اجاره مسکن پرداخت کنند و هزینه‌هایی مانند هزینه مدرسه فرزندان‌شان شرایط سختی را برای‌شان رقم زده است.

وی ادامه داد: لذا از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کردم مجددا این جلسه را (شورای عالی کار) برگزار کنند و یک راهکاری داشت باشند. البته برخی از کارفرمایان توجه دارند، حال نه از طریق دستمزد اما از طریق کارهای جانبی که انجام می‌دهند توجهی به این مسئله دارند اما عمدتاً خیلی توجه ندارند و این باعث مشکل برای کارگران می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود در پاسخ به این که آیا جلسه با وزیر برگزار شده است، گفت: خیر برگزار نشده است. تذکر این مسئله را دادیم. نامه‌اش را هم به وزیر ارسال کردیم امروز بیش از یکماه از درخواست ما می‌گذرد اما پاسخی دریافت نکردیم.

انتهای پیام/