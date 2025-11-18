خبرگزاری کار ایران
پس از پایان اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای؛

معاون اول رئیس‌جمهور مسکو را به مقصد تهران ترک کرد

معاون اول رئیس‌جمهور مسکو را به مقصد تهران ترک کرد
معاون اول رئیس‌جمهور دقایقی پیش عازم تهران شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،  محمدرضا عارف پس از شرکت و سخنرانی در بیست و چهارمین اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای،‌ دقایقی پیش مسکو را به مقصد تهران ترک کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور پیش از بازگشت به تهران در جمع خبرنگاران درباره دستاوردهای این سفر توضیحاتی ارائه کرد.

دیدار با تجار و فعالین اقتصادی ایرانی مقیم روسیه، دیدار با دیپلمات های ایرانی در روسیه ،دیدار با دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های روسیه، دیدار دوجانبه با نخست وزیر بلاروس از جمله برنامه های دیگر دکتر عارف در سفر دو روزه به مسکو بود. 

معاون اول رییس‌جمهور همچنین به همراه نخست وزیران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس با ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه دیدار کرد.

 

انتهای پیام/
