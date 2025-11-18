خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید امارات

پزشکیان: جایگزینی اختلافات با وحدت، ضرورتی راهبردی برای کشورهای اسلامی است

پزشکیان: جایگزینی اختلافات با وحدت، ضرورتی راهبردی برای کشورهای اسلامی است
کد خبر : 1715993
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور با بیان اینکه جایگزین‌کردن اختلافات با وحدت، ضرورتی راهبردی برای کشورهای اسلامی است، گفت: انتظار این است که امت اسلامی، پیمان برادری را جایگزین هرگونه اختلاف و درگیری کند. دولت‌های اسلامی می‌توانند با گفت‌وگوهای صمیمانه و ارتباطات همه‌جانبه در زمینه‌های مختلف، به این هدف مهم دست یابند.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان ظهر امروز - سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ - در آیین رسمی تقدیم استوارنامه آقای «خالد عبدالله بالهول»، سفیر جدید امارات متحده عربی در ایران، با تأکید بر نقش محوری کشورهای اسلامی در تحقق ثبات منطقه‌ای اظهار داشت: کشورهای اسلامی می‌توانند – و باید – با ارتباطات برادرانه، هماهنگ و همگرایانه خود، زمینه‌ساز آرامش، صلح، رونق اقتصادی و امنیت پایدار در منطقه باشند. مسلمانان طبق نص صریح قرآن کریم و کلام پیامبر اکرم(ص)، برادر یکدیگرند و این برادری باید در عمل تجلی یابد؛ ملت‌های مسلمان باید پشتیبان و یاور هم باشند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در جهان اسلام، با گفت‌وگو، تفاهم و عمل به دستورات الهی و توصیه‌های پیامبر مکرم اسلام قابل حل است، تصریح کرد: ما وظیفه داریم برای ملت‌های مسلمان، بستر رونق اقتصادی، پیشرفت علمی و رشد اجتماعی را فراهم کنیم.

پزشکیان با بیان اینکه جایگزین‌کردن اختلافات با وحدت، ضرورتی راهبردی برای کشورهای اسلامی است، تأکید کرد: انتظار این است که امت اسلامی، پیمان برادری را جایگزین هرگونه اختلاف و درگیری کند. دولت‌های اسلامی می‌توانند با گفت‌وگوهای صمیمانه و ارتباطات همه‌جانبه در زمینه‌های مختلف، به این هدف مهم دست یابند. امیدوارم شما به‌عنوان سفیر جدید امارات در ایران، بتوانید به تعمیق این ارتباطات در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کمک کنید و زمینه گسترش همکاری‌های دو کشور با رویکردی برادرانه را تقویت نمایید.

در این مراسم، «خالد عبدالله بالهول»، نیز سلام‌های گرم شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات را به دکتر پزشکیان ابلاغ کرد و گفت: ایشان اهتمام ویژه‌ای به توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران دارد و از فضای دوستانه‌ای که در دیدار با جناب‌عالی در حاشیه اجلاس بریکس شکل گرفت، بسیار خرسند است.

سفیر جدید امارات متحده عربی با اشاره به همسویی دیدگاه‌های دو کشور افزود: مبانی و اصولی که جناب‌عالی برای تقویت روابط کشورهای منطقه ترسیم کرده‌اید، مورد تأکید کامل امارات متحده عربی است. ما نیز بر آنیم که دستورات الهی و توصیه‌های پیامبر اعظم(ص) در زمینه برادری میان کشورهای اسلامی را تحقق بخشیم.

خالد عبدالله بالهول همچنین اظهار داشت: بر تقویت روابط دوجانبه با ایران در تمامی حوزه‌ها، به‌ویژه در بخش اقتصادی تأکید جدی داریم؛ به‌گونه‌ای که این روابط موجب رضایتمندی رهبران دو کشور و ارتقای همکاری‌های پایدار و سودمند متقابل شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب