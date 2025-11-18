پزشکیان در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید غنا:
اولویت دولت چهاردهم، توسعه مناسبات اقتصادی با دیگر کشورها است
رئیس جمهور در دیدار سفیر جدید غنا با تأکید بر اولویت دولت چهاردهم در توسعه مناسبات اقتصادی با دیگر کشورها گفت: بر فعالسازی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و غنا تأکید داریم و علاقهمندیم روابط دو کشور را بهویژه در حوزههای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری گسترش دهیم. انتظار داریم در مسیر تعمیق همکاریها و فراهمسازی زمینههای تعاملات گستردهتر، از فرصت مأموریت خود در ایران بهنحو مطلوب بهره ببرید.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان ظهر امروز سهشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴، در آیین دریافت استوارنامه آقای «مکاریوس آکینبیناب آکانبونگ»، سفیر جدید جمهوری غنا در ایران، با اشاره به قدمت روابط دوستانه تهران و آکرا اظهار داشت: ایران و غنا دو کشور دوست و برخوردار از روابط دیرینه، صمیمانه و مبتنی بر احترام متقابل هستند و همکاریهای دو کشور در چارچوب جنبش عدم تعهد نیز همواره سازنده و مثبت بوده است.
رئیس جمهور افزود: حضور شما بهعنوان سفیر جدید غنا در تهران میتواند زمینهساز تقویت روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان دو کشور باشد، مشروط بر آنکه از ظرفیتهای موجود بهرهبرداری مؤثر صورت گیرد و تعامل مستمر و سازنده با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دنبال شود.
پزشکیان با تأکید بر اولویت دولت چهاردهم در توسعه مناسبات اقتصادی با دیگر کشورها خاطرنشان کرد: بر فعالسازی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و غنا تأکید داریم و علاقهمندیم روابط دو کشور را بهویژه در حوزههای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری گسترش دهیم. انتظار داریم در مسیر تعمیق همکاریها و فراهمسازی زمینههای تعاملات گستردهتر، از فرصت مأموریت خود در ایران بهنحو مطلوب بهره ببرید.
در ادامه این مراسم، آقای «مکاریوس آکینبیناب آکانبونگ»، با ابراز خرسندی از آغاز مأموریت خود در تهران گفت: به تاریخ و فرهنگ کهن ایران واقفم، برای من افتخار بزرگی است که بهعنوان نماینده دولت غنا در جمهوری اسلامی ایران خدمت کنم و سلامها و تحیات گرم رئیسجمهور غنا را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، جنابعالی و ملت ایران ابلاغ میکنم.
سفیر جدید غنا با اشاره به موضع رسمی کشورش درباره تحولات اخیر افزود: به دستور رئیسجمهور غنا، پیام محکومیت شدید حملات نظامی اخیر علیه ایران را منتقل میکنم. ما بر این باوریم که اختلافات و منازعات جهانی باید صرفاً از مسیر گفتوگو، تفاهم و دیپلماسی حلوفصل شود.
وی با بیان اینکه ایران و غنا بهعنوان دو عضو فعال جنبش عدم تعهد، همواره همکاریهای نزدیکی در این سازمان داشتهاند و مأموریت یافتهام برای گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور با تمام توان تلاش کنم، تصریح کرد: غنا خواهان تعمیق تعاملات با ایران است و برای تحقق اهداف مشترک در روابط دوجانبه، همکاری همهجانبه را در دستور کار قرار خواهد داد.
سفیر جدید غنا با تأکید بر حمایت مستمر کشورش از ایران در مجامع بینالمللی گفت: غنا همواره در عرصههای بینالمللی حامی ایران بوده و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت. کمیسیون مشترک همکاریهای دو کشور برای ما اهمیت راهبردی دارد و برای برگزاری و فعالسازی آن در تماس دائم با وزارت امور خارجه ایران خواهم بود.
آکینبیناب آکانبونگ در پایان افزود: غنا، ایران را شریکی قابل اتکا میداند و بر تبادل ظرفیتهای مشترک در مسیر توسعه و پیشرفت دو ملت تأکید دارد. افزایش همکاریها در حوزههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی و فناوری میتواند منافع متقابل و دستاوردهای ارزشمندی برای هر دو کشور به همراه داشته باشد