ابقاء رئیس هیأت عالی جذب هیأت علمی با حکم رئیس جمهور
به گزارش ایgنا، به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسعود پزشکیان، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «ابقاء رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» که در جلسه ۹۲۳ در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی بهتصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.
ماده واحده «ابقاء رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده است.
ماده واحده «ابقاء رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» که به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ میشود:
«ماده واحده – با استناد به تبصره ۲ ماده ۴ آییننامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور (مصوب جلسه ۶۰۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۹ و اصلاحی جلسه ۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ شورایعالی انقلاب فرهنگی)؛ آقای محمدعلی کینژاد به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی برای یک دوره دیگر به مدت چهار سال به عنوان رئیس این هیأت، ابقاء میشود».