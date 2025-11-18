ابقاء رئیس هیأت عالی جذب هیأت علمی با حکم رئیس جمهور

ماده واحده «ابقاء رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده است.



ماده واحده «ابقاء رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» که به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:



«ماده واحده – با استناد به تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور (مصوب جلسه ۶۰۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۹ و اصلاحی جلسه ۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)؛ آقای محمدعلی کی‌نژاد به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی برای یک دوره دیگر به مدت چهار سال به عنوان رئیس این هیأت، ابقاء می‌شود».