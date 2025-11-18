قائمپناه:
وامها باید به استانهای محروم برسد/ تهران دیگر ظرفیت توسعه ندارد
معاون اجرایی رئیسجمهوری گفت: وامها باید به استانهای محروم برسد، نه فقط تهران. تهران دیگر ظرفیت توسعه ندارد. توسعه باید به سمت مرزها حرکت کند که آبادانی مرزها به معنای تقویت امنیت ملی است.
به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائمپناه در نشست هماندیشی با نمایندگان گلستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ممکن است پرداختها همواره صددرصد محقق نشود، تأکید کرد: باتوجه به شاخصهای توسعهای استان گلستان، باید کمک ویژهای به این استان داشته باشیم. گلستان از مناطقی است که همچون سیستان و بلوچستان شایسته برخورداری از تبعیض مثبت است. مصوبات دولت باید بهگونهای تنظیم و اجرا شود که محرومیت استانهای پیرامونی کشور را برطرف کند.
معاون اجرایی رئیسجمهوری با تأکید بر لزوم رعایت عدالت و رفع تبعیض برای شهروندان، گفت: ایران متعلق به همه ایرانیان است و هیچ گروه یا مذهبی نباید احساس بیعدالتی کند. وظیفه ما حمایت از مناطق محروم است. با تلاش سازمان مدیریت، میزان تخصیص برخی اعتبارات تاکنون بیش از صددرصد مصوب تامین شده و دولت درصدد است تمام مصوبات را مگر در شرایط خاص بهطور کامل اجرا کند.
قائمپناه با یادآوری وظیفه دولت برای تقویت بخش خصوصی و تکمیل پروژههای نیمهتمام، اظهار کرد: وامها باید به استانهای محروم برسد، نه فقط تهران. تهران دیگر ظرفیت توسعه ندارد. توسعه باید به سمت مرزها حرکت کند که آبادانی مرزها به معنای تقویت امنیت ملی است. پروژههایی که توجیه فنی دارند، باید از سوی استانداری به بانکها معرفی شوند و بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات باشند. گزارش عملکرد پرداختها هر ششماه بررسی خواهد شد تا مردم دچار ناامیدی نشوند.
معاون اجرایی رئیسجمهوری با اشاره به ضرورت کوچکسازی دولت، گفت: بزرگشدن دولت به افزایش هزینههای جاری و در نهایت چاپ پول منجر میشود که نتیجه آن تورم و فشار بر اقشار ضعیف است. اصلاح ساختار، مطالبه ملی است و بدون همراهی مجلس محقق نمیشود.
وی با اشاره به وضعیت تامین آب، افزود: اگر تنها ۱۰ درصد مصرف آب کشاورزی اصلاح و بهینه شود، مشکل آب شرب استان حل خواهد شد. باید کشاورزی را مدرن کنیم. صنعت، کشاورزی و مرغداریها در سراسر کشور از این موضوع آسیب دیدهاند. برنامه دولت کاهش مصرف و توسعه پنلهای خورشیدی است. در گلستان نیز با کمک استاندار موضوع نیروگاه و فاینانس پیگیری خواهد شد.
قائمپناه با بیان اینکه ظرفیت گردشگری گلستان کمنظیر است، گفت: تنوع آبوهوایی، نزدیکی کویر تا جنگل، دریا و جاذبههای طبیعی، استان گلستان را به مقصدی جذاب برای گردشگران تبدیل کرده است. دولت از تقویت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات در این بخش حمایت میکند. مسیر اصلی توسعه پایدار، کوچکسازی دولت، تقویت بخش خصوصی و اجرای مصوبات است. با همکاری نمایندگان و دولت، تلاش میکنیم گلستان مسیر رشد و رفاه را با سرعت بیشتری طی کند.