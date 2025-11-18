خبرگزاری کار ایران
اقامه نماز باران به امامت حجت الاسلام میرباقری در مسجد جمکران

اقامه نماز باران به امامت حجت الاسلام میرباقری در مسجد جمکران
نماز طلب باران به امامت حجت الاسلام سید مهدی میرباقری، جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۶ در صحن جامع مهدوی آستان مقدس مسجد جمکران اقامه خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مراسم اقامه نماز معنوی استقاء با هدف طلب رحمت و نزول باران، جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ در آستان مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود.

این مراسم عبادی–معنوی با حضور مؤمنان و عاشقان اهل بیت (ع) و به امامت حجت الاسلام سید مهدی میرباقری؛ ساعت ۱۶ در صحن جامع امام مهدی (عج) اقامه خواهد شد.

آستان مقدس مسجد جمکران از عموم مردم برای شرکت در این مراسم دعوت کرده است.

اقامه نماز استسقاء از جمله سنت‌های اسلامی برای طلب باران و رحمت الهی است که همیشه با استقبال مومنان همراه است.

یکی از آداب مستحبی نماز استسقاء، این است که مردم سه روز روزه می‌گیرند و در روز سوّم با پای برهنه همراه کودکان و سالخوردگان به بیرون شهر می‌روند و زیر آسمان نماز استسقاء می‌خوانند. توبه مردم از گناهان خود و دست به دعا برداشتن دسته جمعی از دیگر شرایط اقامه نماز باران است.

