به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام حسین انصاریان، استاد اخلاق حوزه علمیه و مفسر قرآن کریم در سخنانی در مسجد قدس با اشاره به مقام علمی و معرفتی حضرت صدیقه کبری(س) گفت: وجود مبارک حضرت زهرا(س) محلی برای تجلی علم الهی بود و دانشی که در این وجود مقدس قرار داشت، منشأ خطبه‌ها، دعاها، روایات و معارفی شد که در قدیمی‌ترین منابع شیعه و حتی منابع معتبر اهل سنت نقل شده است.

وی افزود: تصور برخی افراد مبنی بر اینکه خطبه‌ها و سخنان حکیمانه فقط در انحصار پیامبر(ص) و ائمه(ع) است، صحیح نیست. حضرت زهرا(س) نیز همانند دیگر معصومان الهی بهره‌مند از علوم ربانی بودند و آثار برجای‌مانده از ایشان گواهی روشن بر این حقیقت است.

استاد اخلاق حوزه تأکید کرد: سه بخش مهم یعنی خطبه‌ها، دعاها و روایات حضرت زهرا(س) نشان‌دهنده دریای بی‌کران علمی است که خداوند در قلب و جان ایشان قرار داده بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاریان بیان کرد: یکی از محورهای داده‌شده در سخنان، دعاها و معارف حضرت زهرا(س)، معرفی مؤمن حقیقی است. در آیینه کلمات و معارف آن حضرت، مؤمن کسی است که کوچک‌ترین زیانی به دیگران نمی‌رساند. مومن حقیقی وجودش معدن سود و منفعت است؛ چه در رفتار، چه در گفتار و چه در زندگی اجتماعی.

به گفته وی، چنین مؤمنی برای پدر و مادر، همسر و فرزند، دوستان، همسایگان و مردم جامعه نه‌تنها ضرر ندارد، بلکه خیرآفرین و سودرسان است.

این استاد اخلاق با اشاره به فرمایشی از پیامبر(ص) "وزنوا قبل أن توزنوا"؛ خود را بسنجید پیش از آنکه در قیامت وزن‌تان کنند، اظهار کرد: روایت‌ها همانند شاقول بناها هستند؛ معیارهایی که انسان می‌تواند هر روز خود را با آن‌ها سنجید.

حجت الاسلام والمسلمین انصاریان با تأکید بر اینکه ترازوی قیامت، ترازوی حق است، افزود: در قیامت گفته نمی‌شود علم فلسفه یا عقل جزئی شما ملاک است؛ بلکه قرآن، پیامبر(ص)، امیرالمؤمنین علی(ع) و ائمه معصومین(ع) ملاک سنجش‌ است. هیچ فلسفه و مکتب فکری بشری نمی‌تواند معیار ارزیابی انسان باشد.

وی با بیان اینکه مطالعه کتاب‌های فلسفی مهم‌ترین آثار ملاصدرا یا ملاهادی سبزواری نشان می‌دهد معیار سنجش انسان نیستند، افزود: اگر در آن کتاب‌ها آیه یا روایتی وجود دارد، همان آیه و روایت معیار است، نه تحلیل‌های فلسفی پیرامون آن.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاریان در ادامه، با اشاره به حدیثی از امیرالمؤمنین علی(ع) درباره شناخت مبدأ و معاد انسان گفت: انسان نه از عدم، بلکه از علم و قدرت خداوند پدید آمده است. همه موجودات در علم الهی بودند و خداوند آن‌ها را با حکمت و رحمت از عالم علم به عالم جسم منتقل کرد.

استاد حوزه علمیه دنیا را به مهمانخانه‌ای تشبیه کرد که انسان چند دهه‌ای در آن زندگی می‌کند و ادامه داد: انسان پس از آن باید به سوی پروردگار بازگردد. هیچ‌کس در مهمانخانه برای همیشه نمی‌ماند. دنیا نیز محل اقامت دائم نیست. سفره‌ای حلال و پاک در این میهمانی گسترده شده و انسان با بهره‌گیری از قوت آن باید عبادت خدا و خدمت به مردم را انجام دهد.

وی تأکید کرد: اسلام دین سخت‌گیری و ترک لذت‌های حلال نیست. تمام لذت‌هایی که در چارچوب مشروع انجام شود، نه‌تنها مانعی ندارد بلکه براساس آموزه‌های دینی عبادت محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاریان گفت: ریاضت‌های افراطی و رفتارهایی مانند نخوردن یا ترک ازدواج، در دین جایگاهی ندارد. اسلام انسان را به تعادل، لذت مشروع و بهره‌مندی حلال از دنیا دعوت می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، برداشت نادرست برخی افراد مبنی بر اینکه حضرت زهرا(س) فقط الگوی زنان است را رد کرد و تصریح کرد: قرآن زن فرعون را الگوی همه مؤمنان معرفی می‌کند و این نشان می‌دهد الگو بودن محدود به جنسیت نیست. چگونه ممکن است حضرت زهرا(س) که از مقام عصمت و علم‌الله برخوردار است فقط الگوی زنان باشد؟ ایشان الگوی همه انسان‌ها، مرد و زن، از هر طبقه و هر زمان است.

استاد اخلاق حوزه علمیه افزود: اگر کسی بخواهد به کمال برسد باید از این الگوها الهام بگیرد و اگر کسی نپذیرد، راه نجات بر او بسته می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاریان در ادامه چهار نشانه مؤمن را بیان کرد:

۱. چهره گشاده و خوش‌رویی

مؤمن خوش‌رو است و هرکسی با دیدنش احساس آرامش و شادی می‌کند.

۲. زبان نرم و آرام

مؤمن داد نمی‌زند، ناسزا نمی‌گوید و از خشونت کلامی پرهیز می‌کند. حتی صدای بسیار بلند در برخی موارد در روایات به عنوان نوعی عذاب الهی معرفی شده است. زبان مؤمن آرام است، نه خشن و آزاردهنده

۳. قلب مهربان و نازک‌دل

دل مؤمن آکنده از محبت است؛ نسبت به مردم، نسبت به خانواده، نسبت به محرومان و نیازمندان. مؤمن قلبی دارد که از رنج دیگران متأثر می‌شود و نگاهش همواره آکنده از مهر است.

۴. دست بخشنده و انفاق‌گر

مؤمن بخیل نیست. اگر ثروتی دارد، از آن برای خیر بهره می‌گیرد.

وی اشاره‌ای به زندگی لقمان حکیم کرد و گفت: لقمان نه پیامبر بود و نه چهره‌ای ظاهراً جذاب. مردی سیاه‌پوست از سرزمین سودان بود، اما خداوند در قرآن نام سوره‌ای را به او اختصاص داد و او را صاحب حکمت معرفی کرد. راز او خوش‌رویی، حکمت عملی و رفتار نیکو با مردم و خانواده بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاریان به تبلیغات منفی علیه اهل‌بیت(ع) اشاره کرد و گفت: اگر هزاران ماهواره و رسانه علیه اهل‌بیت(ع) سخن می‌گویند، دلیل بر نقص آنان نیست؛ بلکه نشان‌دهنده نقص عقل و معرفت کسانی است که دشمنی می‌کنند. اهل‌بیت(ع) نور محض‌ هستند و هرکس زاویه دارد، خود دچار جهالت و انحراف است.

وی بیان کرد: حتی برخی اندیشمندان غیرمسلمان همچون شبلی شمیل ـ ‌متفکر ماتریالیست لبنانی ‌ـ درباره امیرالمؤمنین(ع) گفته‌اند: علی(ع) نسخه‌ای از انسانیت است که در گذشتگان و آیندگان نظیر ندارد.

استاد حوزه علمیه در پایان تاکید کرد: باید هر روز خود را با قرآن و اهل‌بیت(ع) بسنجیم تا به دام غفلت و لغزش نیفتیم. هیچ معیاری جز حق و هیچ ترازویی جز ترازوی الهی وجود ندارد.

