خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حجت‌الاسلام انصاریان:

معیار سنجش انسان در قیامت قرآن و اهل‌بیت(ع) است

معیار سنجش انسان در قیامت قرآن و اهل‌بیت(ع) است
کد خبر : 1715905
لینک کوتاه کپی شد.

یک استاد اخلاق حوزه علمیه و مفسر قرآن کریم گفت: باید هر روز خود را با قرآن و اهل‌بیت(ع) بسنجیم تا به دام غفلت و لغزش نیفتیم. هیچ معیاری جز حق و هیچ ترازویی جز ترازوی الهی وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام حسین انصاریان، استاد اخلاق حوزه علمیه و مفسر قرآن کریم در سخنانی در مسجد قدس با اشاره به مقام علمی و معرفتی حضرت صدیقه کبری(س) گفت: وجود مبارک حضرت زهرا(س) محلی برای تجلی علم الهی بود و دانشی که در این وجود مقدس قرار داشت، منشأ خطبه‌ها، دعاها، روایات و معارفی شد که در قدیمی‌ترین منابع شیعه و حتی منابع معتبر اهل سنت نقل شده است.

وی افزود: تصور برخی افراد مبنی بر اینکه خطبه‌ها و سخنان حکیمانه فقط در انحصار پیامبر(ص) و ائمه(ع) است، صحیح نیست. حضرت زهرا(س) نیز همانند دیگر معصومان الهی بهره‌مند از علوم ربانی بودند و آثار برجای‌مانده از ایشان گواهی روشن بر این حقیقت است.

استاد اخلاق حوزه تأکید کرد: سه بخش مهم یعنی خطبه‌ها، دعاها و روایات حضرت زهرا(س) نشان‌دهنده دریای بی‌کران علمی است که خداوند در قلب و جان ایشان قرار داده بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاریان بیان کرد: یکی از محورهای داده‌شده در سخنان، دعاها و معارف حضرت زهرا(س)، معرفی مؤمن حقیقی است. در آیینه کلمات و معارف آن حضرت، مؤمن کسی است که کوچک‌ترین زیانی به دیگران نمی‌رساند. مومن حقیقی وجودش معدن سود و منفعت است؛ چه در رفتار، چه در گفتار و چه در زندگی اجتماعی.

به گفته وی، چنین مؤمنی برای پدر و مادر، همسر و فرزند، دوستان، همسایگان و مردم جامعه نه‌تنها ضرر ندارد، بلکه خیرآفرین و سودرسان است.

این استاد اخلاق با اشاره به فرمایشی از پیامبر(ص) "وزنوا قبل أن توزنوا"؛ خود را بسنجید پیش از آنکه در قیامت وزن‌تان کنند، اظهار کرد: روایت‌ها همانند شاقول بناها هستند؛ معیارهایی که انسان می‌تواند هر روز خود را با آن‌ها سنجید.

حجت الاسلام والمسلمین انصاریان با تأکید بر اینکه ترازوی قیامت، ترازوی حق است، افزود: در قیامت گفته نمی‌شود علم فلسفه یا عقل جزئی شما ملاک است؛ بلکه قرآن، پیامبر(ص)، امیرالمؤمنین علی(ع) و ائمه معصومین(ع) ملاک سنجش‌ است. هیچ فلسفه و مکتب فکری بشری نمی‌تواند معیار ارزیابی انسان باشد.

وی با بیان اینکه مطالعه کتاب‌های فلسفی مهم‌ترین آثار ملاصدرا یا ملاهادی سبزواری نشان می‌دهد معیار سنجش انسان نیستند، افزود: اگر در آن کتاب‌ها آیه یا روایتی وجود دارد، همان آیه و روایت معیار است، نه تحلیل‌های فلسفی پیرامون آن.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاریان در ادامه، با اشاره به حدیثی از امیرالمؤمنین علی(ع) درباره شناخت مبدأ و معاد انسان گفت: انسان نه از عدم، بلکه از علم و قدرت خداوند پدید آمده است. همه موجودات در علم الهی بودند و خداوند آن‌ها را با حکمت و رحمت از عالم علم به عالم جسم منتقل کرد.

استاد حوزه علمیه دنیا را به مهمانخانه‌ای تشبیه کرد که انسان چند دهه‌ای در آن زندگی می‌کند و ادامه داد: انسان پس از آن باید به سوی پروردگار بازگردد. هیچ‌کس در مهمانخانه برای همیشه نمی‌ماند. دنیا نیز محل اقامت دائم نیست. سفره‌ای حلال و پاک در این میهمانی گسترده شده و انسان با بهره‌گیری از قوت آن باید عبادت خدا و خدمت به مردم را انجام دهد.

وی تأکید کرد: اسلام دین سخت‌گیری و ترک لذت‌های حلال نیست. تمام لذت‌هایی که در چارچوب مشروع انجام شود، نه‌تنها مانعی ندارد بلکه براساس آموزه‌های دینی عبادت محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاریان گفت: ریاضت‌های افراطی و رفتارهایی مانند نخوردن یا ترک ازدواج، در دین جایگاهی ندارد. اسلام انسان را به تعادل، لذت مشروع و بهره‌مندی حلال از دنیا دعوت می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، برداشت نادرست برخی افراد مبنی بر اینکه حضرت زهرا(س) فقط الگوی زنان است را رد کرد و تصریح کرد: قرآن زن فرعون را الگوی همه مؤمنان معرفی می‌کند و این نشان می‌دهد الگو بودن محدود به جنسیت نیست. چگونه ممکن است حضرت زهرا(س) که از مقام عصمت و علم‌الله برخوردار است فقط الگوی زنان باشد؟ ایشان الگوی همه انسان‌ها، مرد و زن، از هر طبقه و هر زمان است.

استاد اخلاق حوزه علمیه افزود: اگر کسی بخواهد به کمال برسد باید از این الگوها الهام بگیرد و اگر کسی نپذیرد، راه نجات بر او بسته می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاریان در ادامه چهار نشانه مؤمن را بیان کرد:

۱. چهره گشاده و خوش‌رویی

مؤمن خوش‌رو است و هرکسی با دیدنش احساس آرامش و شادی می‌کند.

۲. زبان نرم و آرام

مؤمن داد نمی‌زند، ناسزا نمی‌گوید و از خشونت کلامی پرهیز می‌کند. حتی صدای بسیار بلند در برخی موارد در روایات به عنوان نوعی عذاب الهی معرفی شده است. زبان مؤمن آرام است، نه خشن و آزاردهنده

۳. قلب مهربان و نازک‌دل

دل مؤمن آکنده از محبت است؛ نسبت به مردم، نسبت به خانواده، نسبت به محرومان و نیازمندان. مؤمن قلبی دارد که از رنج دیگران متأثر می‌شود و نگاهش همواره آکنده از مهر است.

۴. دست بخشنده و انفاق‌گر

مؤمن بخیل نیست. اگر ثروتی دارد، از آن برای خیر بهره می‌گیرد.

وی اشاره‌ای به زندگی لقمان حکیم کرد و گفت: لقمان نه پیامبر بود و نه چهره‌ای ظاهراً جذاب. مردی سیاه‌پوست از سرزمین سودان بود، اما خداوند در قرآن نام سوره‌ای را به او اختصاص داد و او را صاحب حکمت معرفی کرد. راز او خوش‌رویی، حکمت عملی و رفتار نیکو با مردم و خانواده بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاریان به تبلیغات منفی علیه اهل‌بیت(ع) اشاره کرد و گفت: اگر هزاران ماهواره و رسانه علیه اهل‌بیت(ع) سخن می‌گویند، دلیل بر نقص آنان نیست؛ بلکه نشان‌دهنده نقص عقل و معرفت کسانی است که دشمنی می‌کنند. اهل‌بیت(ع) نور محض‌ هستند و هرکس زاویه دارد، خود دچار جهالت و انحراف است.

وی بیان کرد: حتی برخی اندیشمندان غیرمسلمان همچون شبلی شمیل ـ ‌متفکر ماتریالیست لبنانی ‌ـ درباره امیرالمؤمنین(ع) گفته‌اند: علی(ع) نسخه‌ای از انسانیت است که در گذشتگان و آیندگان نظیر ندارد.

استاد حوزه علمیه در پایان تاکید کرد: باید هر روز خود را با قرآن و اهل‌بیت(ع) بسنجیم تا به دام غفلت و لغزش نیفتیم. هیچ معیاری جز حق و هیچ ترازویی جز ترازوی الهی وجود ندارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ