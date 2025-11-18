ظرف یک ماه آینده؛
پزشکیان به قزاقستان و ترکمنستان سفر میکند
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشرمان در بخشی از سخنرانی خود در اجلاس بینالمللی استانداران ساحلی دریای خزر با بیان اینکه روابط جمهوری اسلامی ایران با همه کشورهای حوزه دریای خزر، روابط بسیار عالی است، تصریح کرد: ما با همه این کشورها روابط بسیار خوب و بعضاً راهبردی تنظیم کردهایم. روابط جمهوری اسلامی ایران با فدراسیون روسیه، یک شراکت راهبردی است. توافقنامه همکاریهای بلندمدت بیستساله بین ایران و روسیه برای یک شراکت راهبردی، سال گذشته بین رؤسای جمهور دو کشور امضا شد و تبادلات نزدیک سیاسی، اقتصادی و بینالمللی بین ما و روسیه درجریان است.
عراقچی اضافه کرد: آقای پزشکیان به روسیه سفر کردند، همانطور که به آذربایجان سفر بسیار مهمی داشتند و فکر میکنم ظرف یک ماه آینده به قزاقستان و ترکمنستان سفر خواهند داشت. روابط بین سران کشورهای این حوزه، روابط بسیار نزدیکی است و اهمیت بسیار زیادی هم دارد. این حوزه دریای خزر، هم در بحث انرژی، هم در بحث کریدورها و راههای ترانزیتی اهمیت دارد. همکاریهای اقتصادی و تجاری بین کشورهای این حوزه با استفاده از مسیر دریای خزر، اهمیت فوقالعادهای را برای همه کشورهای عضو دارد. و همینطور در حوزه گردشگری که جناب آقای دکتر صالحی امیری بهخوبی ظرفیتهایی را که وجود دارد، تشریح کردند.