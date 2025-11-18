خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس قوه قضاییه:

بخش قابل توجهی از مشکلات قضایی ایجاد شده برای استارتاپ‌ها، قابلیت حل و فصل دارند

بخش قابل توجهی از مشکلات قضایی ایجاد شده برای استارتاپ‌ها، قابلیت حل و فصل دارند
کد خبر : 1715869
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات و مسائل قضایی ایجاد شده برای استارتاپ‌ها، قابلیت حل و فصل دارند، گفت: تشکیل هیئت‌های سه یا پنج نفره توسط استارتاپ‌ها برای اخذ رضایت از شاکیان خصوصی، از جمله راهکارهای کاهش پرونده‌های قضایی در حوزه استارتاپ‌هاست که لازم است در این زمینه، اقدامات مربوطه توسط شرکت‌های نوآفرین انجام شود.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست بررسی چالش‌های قضایی شرکت‌های نوآفرین (استارتاپ‌ها)، با اشاره به جلسه روز‌های گذشته سران قوا با نمایندگان تعدادی از استارتاپ‌ها که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات و مسائل قضایی ایجاد شده برای استارتاپ‌ها، قابلیت حل و فصل دارند و در راستای کاهش تعداد این پرونده‌ها، باید برخی اقدامات در دستور کار قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین راستا گفت: تشکیل هیئت‌های سه یا پنج نفره توسط استارتاپ‌ها برای اخذ رضایت از شاکیان خصوصی، از جمله راهکار‌های کاهش پرونده‌های قضایی در حوزه استارتاپ‌هاست که لازم است در این زمینه، اقدامات مربوطه توسط شرکت‌های نوآفرین انجام شود.

رئیس قوه قضاییه گفت: از سوی دیگر، مدعی‌العموم نیز با مشاهده‌ی اعلام و اصلاح خطا از سوی استارتاپ و عذرخواهی توسط آن، باید مساعدت‌ها و کمک‌های قانونی خود را در قبال پرونده‌ی آن به کار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بدون تردید، با اجرای این تمهیدات، می‌توان میزان پرونده‌های قضایی تشکیل شده برای استارتاپ‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
رئیس دستگاه قضا افزود: از سوی دیگر، ضروری است که دادستان‌ها و قضات از نگاه‌ها و نظرات تخصصی استارتاپ‌ها در رسیدگی به پرونده‌ها بهره ببرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اجرای این تدابیر و تمهیدات در قبال استارتاپ‌ها، از سوی دادگستری و دادستانی تهران شروع خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ