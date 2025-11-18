به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست بررسی چالش‌های قضایی شرکت‌های نوآفرین (استارتاپ‌ها)، با اشاره به جلسه روز‌های گذشته سران قوا با نمایندگان تعدادی از استارتاپ‌ها که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات و مسائل قضایی ایجاد شده برای استارتاپ‌ها، قابلیت حل و فصل دارند و در راستای کاهش تعداد این پرونده‌ها، باید برخی اقدامات در دستور کار قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین راستا گفت: تشکیل هیئت‌های سه یا پنج نفره توسط استارتاپ‌ها برای اخذ رضایت از شاکیان خصوصی، از جمله راهکار‌های کاهش پرونده‌های قضایی در حوزه استارتاپ‌هاست که لازم است در این زمینه، اقدامات مربوطه توسط شرکت‌های نوآفرین انجام شود.

رئیس قوه قضاییه گفت: از سوی دیگر، مدعی‌العموم نیز با مشاهده‌ی اعلام و اصلاح خطا از سوی استارتاپ و عذرخواهی توسط آن، باید مساعدت‌ها و کمک‌های قانونی خود را در قبال پرونده‌ی آن به کار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بدون تردید، با اجرای این تمهیدات، می‌توان میزان پرونده‌های قضایی تشکیل شده برای استارتاپ‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

رئیس دستگاه قضا افزود: از سوی دیگر، ضروری است که دادستان‌ها و قضات از نگاه‌ها و نظرات تخصصی استارتاپ‌ها در رسیدگی به پرونده‌ها بهره ببرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اجرای این تدابیر و تمهیدات در قبال استارتاپ‌ها، از سوی دادگستری و دادستانی تهران شروع خواهد شد.