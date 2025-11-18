خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حجت الاسلام والمسلمین صالحی نسب:

سربازان ما فقط درمیدان نظامی فعال نیستند، بلکه در عرصه علم و فرهنگ نقش آفرین هستند

سربازان ما فقط درمیدان نظامی فعال نیستند، بلکه در عرصه علم و فرهنگ نقش آفرین هستند
کد خبر : 1715850
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش، گفت: سربازان ما تنها در میدان نظامی فعال نیستند، بلکه در عرصه علم و فرهنگ با انگیزه نقش‌آفرینی می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام و المسلمین شعبانعلی صالحی‌نسب رئیس اداره عقیدتی سیاسی نزاجا، در بازدید ازغرفه‌های تولیدات علمی، فرهنگی، رسانه‌ای و پژوهشی کارکنان وظیفه مرکز آموزش ۰۲ شهید انشایی، گفت: این آثار نشان می‌دهد که سربازان ما تنها در میدان نظامی فعال نیستند، بلکه در عرصه علم، فرهنگ و تولید محتوا نیز با انگیزه و اعتقاد، نقش‌آفرینی می‌کنند و این برای مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران یک افتخار بزرگ است. 

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نزاجا با اشاره به اهمیت جهاد تبیین درعصر کنونی، اظهار کرد: امروز جهاد تبیین نیازمند محتوایی است که از دل ایمان و اندیشه جوانان برآید. وقتی می‌بینیم سربازان ما با کمترین امکانات، چنین آثار فاخر و اثرگذاری تولید می‌کنند، به معنای واقعی احساس می‌کنیم که روحیه معنوی، تفکر فرهنگی و غیرت انقلابی در نسل جوان همچنان زنده و پویا است. 

حجت‌الاسلام و المسلمین صالحی‌نسب در بازدید از بخش اینفوگرافیک‌های این نمایشگاه، گفت: این نسل به خوبی می‌داند که زبان انتقال پیام تغییر کرده است. اینفوگرافیک‌های طراحی‌شده در این نمایشگاه، نشان‌دهنده درک درست سربازان از نیازهای مخاطب امروز و ضرورت بیان هنری مفاهیم دینی، معرفتی و فرهنگی است و این آثار می‌تواند در فضای مجازی نیز نقش مؤثری در روشنگری و افزایش آگاهی داشته باشد. 

وی در خصوص مجموعه‌های آموزشی تهیه‌شده توسط سربازان، تصریح کرد: در این آثار دقت، پژوهش و نگاه علمی موج می‌زند. وقتی یک سرباز در دوران خدمتش به جای اتلاف وقت به پژوهش، مطالعه و تولید محتوا می‌پردازد، این یعنی ارتش، مدرسه‌ای بزرگ برای رشد استعدادها است. 

حجت الاسلام والمسلمین صالحی نسب با تاکید برتولید پادکست و بخش چند رسانه ای، افزود: پادکست‌های تولیدی سربازان، نمونه‌ای موفق از ترکیب هنر و اندیشه است که علاوه بر بیان روان و محتوای غنی، از روحیه ایمانی و نگرش تربیتی برخوردار است. سخن از دل که برخیزد، بر دل می‌نشیند و این آثار نمونه‌ای روشن از همین حقیقت است. 

وی کتاب‌های صوتی را آثاری فاخر خواند و اظهارکرد: استفاده از قالب کتاب صوتی برای انتقال مفاهیم روشی مدرن و اثرگذار است. امروز مخاطب جوان بیشتر به قالب‌های شنیداری و کوتاه توجه می‌کند و این اقدام نشان می‌دهد که سربازان ما ضمن حرکت در مسیر معنویت و بصیرت، با روش‌های نوین فرهنگی نیز آشنا هستند. 

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نزاجا با اشاره به جنگ شناختی دشمن، تصریح کرد: امروز دشمن با جنگ شناختی، تحریف و با عملیات رسانه‌ای گسترده در میدان است، ما نیز باید به همان اندازه فعال باشیم. تولید محتوا در قالب‌های بروشور، اینفوگرافیک، پادکست و کلیپ، نه‌تنها یک فعالیت فرهنگی است، بلکه بخشی از جهاد تبیین محسوب می‌شود. سربازی که این محتوا را تولید می‌کند، در کنار پوشیدن لباس مقدس ارتش، در سنگر رسانه و فرهنگ نیز سرباز انقلاب است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ