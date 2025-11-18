سربازان ما فقط درمیدان نظامی فعال نیستند، بلکه در عرصه علم و فرهنگ نقش آفرین هستند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام و المسلمین شعبانعلی صالحی‌نسب رئیس اداره عقیدتی سیاسی نزاجا، در بازدید ازغرفه‌های تولیدات علمی، فرهنگی، رسانه‌ای و پژوهشی کارکنان وظیفه مرکز آموزش ۰۲ شهید انشایی، گفت: این آثار نشان می‌دهد که سربازان ما تنها در میدان نظامی فعال نیستند، بلکه در عرصه علم، فرهنگ و تولید محتوا نیز با انگیزه و اعتقاد، نقش‌آفرینی می‌کنند و این برای مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران یک افتخار بزرگ است.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نزاجا با اشاره به اهمیت جهاد تبیین درعصر کنونی، اظهار کرد: امروز جهاد تبیین نیازمند محتوایی است که از دل ایمان و اندیشه جوانان برآید. وقتی می‌بینیم سربازان ما با کمترین امکانات، چنین آثار فاخر و اثرگذاری تولید می‌کنند، به معنای واقعی احساس می‌کنیم که روحیه معنوی، تفکر فرهنگی و غیرت انقلابی در نسل جوان همچنان زنده و پویا است.

حجت‌الاسلام و المسلمین صالحی‌نسب در بازدید از بخش اینفوگرافیک‌های این نمایشگاه، گفت: این نسل به خوبی می‌داند که زبان انتقال پیام تغییر کرده است. اینفوگرافیک‌های طراحی‌شده در این نمایشگاه، نشان‌دهنده درک درست سربازان از نیازهای مخاطب امروز و ضرورت بیان هنری مفاهیم دینی، معرفتی و فرهنگی است و این آثار می‌تواند در فضای مجازی نیز نقش مؤثری در روشنگری و افزایش آگاهی داشته باشد.

وی در خصوص مجموعه‌های آموزشی تهیه‌شده توسط سربازان، تصریح کرد: در این آثار دقت، پژوهش و نگاه علمی موج می‌زند. وقتی یک سرباز در دوران خدمتش به جای اتلاف وقت به پژوهش، مطالعه و تولید محتوا می‌پردازد، این یعنی ارتش، مدرسه‌ای بزرگ برای رشد استعدادها است.

حجت الاسلام والمسلمین صالحی نسب با تاکید برتولید پادکست و بخش چند رسانه ای، افزود: پادکست‌های تولیدی سربازان، نمونه‌ای موفق از ترکیب هنر و اندیشه است که علاوه بر بیان روان و محتوای غنی، از روحیه ایمانی و نگرش تربیتی برخوردار است. سخن از دل که برخیزد، بر دل می‌نشیند و این آثار نمونه‌ای روشن از همین حقیقت است.

وی کتاب‌های صوتی را آثاری فاخر خواند و اظهارکرد: استفاده از قالب کتاب صوتی برای انتقال مفاهیم روشی مدرن و اثرگذار است. امروز مخاطب جوان بیشتر به قالب‌های شنیداری و کوتاه توجه می‌کند و این اقدام نشان می‌دهد که سربازان ما ضمن حرکت در مسیر معنویت و بصیرت، با روش‌های نوین فرهنگی نیز آشنا هستند.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نزاجا با اشاره به جنگ شناختی دشمن، تصریح کرد: امروز دشمن با جنگ شناختی، تحریف و با عملیات رسانه‌ای گسترده در میدان است، ما نیز باید به همان اندازه فعال باشیم. تولید محتوا در قالب‌های بروشور، اینفوگرافیک، پادکست و کلیپ، نه‌تنها یک فعالیت فرهنگی است، بلکه بخشی از جهاد تبیین محسوب می‌شود. سربازی که این محتوا را تولید می‌کند، در کنار پوشیدن لباس مقدس ارتش، در سنگر رسانه و فرهنگ نیز سرباز انقلاب است.