لزوم آشنایی نسل جدید با اسطوره‌های ملی جهاد و شهادت



وی با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه‌زهرا(س) گفت: همه شهدای انقلاب اسلامی عاشق حضرت فاطمه‌زهرا(س) بودند؛ من مکرر از زبان شهدا و همرزمانم در جبهه می‌شنیدم که هر جا کار گره می‌خورد، توسل به حضرت فاطمه‌زهرا(س) راه‌گشا بود، عنایات این بانوی مطهره را بارها در عملیات‌های مختلف مشاهده کردیم. سرلشکرشهید حاج قاسم سلیمانی می‌فرمودند: «هرگاه در کارها دچار مشکل می‌شدیم به حضرت صدیقه‌طاهره(س) متوسل می‌شدیم.» حقیقتا امروز جای همه شهدای زهرایی ما خالی است.



فرمانده سپاه امام‌ علی‌بن‌ابیطالب علیه‌السلام استان قم با اشاره به برگزاری یادواره‌های شهدا خاطرنشان کرد: برگزاری مجالس یادبود شهدا برای آشنایی بیشتر نسل جدید با این مفاخر و اسطوره‌های ملی بسیار ضروری است.



شهدا اهل معنویت، ذکر و دعا بودند



سردار جمیری با اشاره به خاطرات شهدا در خصوص توسل به حضرت فاطمه‌زهرا(س) گفت: شهدا اهل قرائت قرآن کریم، دعای ندبه، زیارت عاشورا، زیارت جامعه کبیره و دعای توسل بودند. شهدای ما اهل معنویت، ذکر و دعا بودند.



این فرمانده دوران دفاع مقدس اضافه کرد: شهدا حتی از غیبت، دروغ و تهمت پرهیز می‌کردند، شهدا اهل گناه نبودند و ما امروز اگر می‌خواهیم ادامه‌دهنده راه این شهیدان والامقام باشیم باید از گناه دوری کنیم.



عهد ببندیم که توسل به اهل‌بیت علیهم‌السلام را افزایش دهیم



فرمانده سپاه امام‌ علی‌بن‌ابیطالب علیه‌السلام استان قم با اشاره به نقل‌قولی از آیت‌الله سیدعلی قاضی طباطبایی گفت: آن عالم عارف گفته بود که تنها حسرتش این است که چرا روزی یک‌بار فقط زیارت عاشورا می‌خوانده و ای‌کاش روزی دو بار این زیارت را می‌خواند، ارزش و تأثیر این توسلات و دعاها بسیار بالا است.



سردار جمیری ادامه داد: باید با خود عهد ببندیم که خواندن زیارت عاشورا و دعای کمیل و توسل به اهل‌بیت علیهم‌السلام را افزایش دهیم. این دعاها تاثیر بسزایی در زندگی‌مان خواهند گذاشت.



شهدا چراغ هدایت‌ و معرفت هستند



این راوی دفاع مقدس گفت: همسر شهید ایزدی در خاطراتش می‌گفت: شهید با وجود خستگی‌های روزانه، شب‌ها قرائت زیارت جامعه کبیره را ترک نمی‌کرد؛ این سیره شهدا باید الگوی ما باشد تا بتوانیم راه شهدا را به خوبی ادامه بدهیم.



فرمانده سپاه امام‌ علی‌بن‌ابیطالب علیه‌السلام استان قم در ادامه بیان کرد: هفته بسیج را خدمت همه بسیجیان سلحشور تبریک عرض میکنم. شهدای ما مانند امام‌حسین(علیه‌السلام) چراغ هدایت‌ و معرفت هستند، مقام معظم رهبری فرمودند: «شهدا مصباح هدایت و معرفت هستند و باید راه آنان را ادامه دهیم تا مسیر انقلاب اسلامی منحرف نشود.»



قدرت ما به میزان ارتباط با خداوند و اهل‌بیت علیهم‌السلام است



سردار جمیری گفت: در نبردهای اخیر و دفاع مقدس ۱۲ روزه قدرت ما نه به تجهیزات و امکانات نظامی بلکه به میزان توسل و ارتباط ما با خداوند متعال و اهل‌بیت علیهم‌السلام بود.



وی در پایان گفت: امروز ادامه دادن راه شهدا وظیفه همه آحاد جامعه است، باید قدم‌های بلندتری در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و تداوم راه شهدا برداریم. شهدای والامقام راه را برای ما گشودند، ادامه این مسیر همت و تلاش ما را می‌طلبد.