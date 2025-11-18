سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از اجلاس بین‌المللی استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر - گیلان (رشت) گفت: این رویداد بزرگ که امروز در گیلان و رشت برگزار شد، سرآغاز و افق جدیدی برای توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی و گردشگری در منطقه حاشیه خزر است. خوشبختانه این اولین اجلاس با حضور استانداران استان‌های ساحلی حاشیه خزر و استانداران ساحلی مازندران و خلیج فارس آغازی برای یک برنامه جدید است.

از ظرفیت دریا برای توسعه اقتصاد گردشگری و روابط بین ملت‌ها کمتر استفاده کرده‌ایم

وی ادامه داد: در این اجلاس آنچه ما تأکید کردیم، سه نکته اساسی بود: اول اراده دولت‌های منطقه برای گسترش همکاری‌های مشترک اقتصادی، فرهنگی و گردشگری، نکته دوم ایجاد یک فضای اعتماد برای همکاری مشترک و نکته سوم برنامه عمل و اقدام برای آغاز یک حرکت در دریا است. ما تا امروز از ظرفیت دریا برای توسعه اقتصاد، گردشگری و روابط بین ملت‌ها کمتر استفاده کرده‌ایم. با سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اراده دکتر پزشکیان، مقرر گردید که همه استان‌های ساحلی با کشورهای همسایه روابط جدیدی را تعریف کنند.

یک نمایندگی ویژه برای توسعه و رونق در استان‌های ساحلی تعیین شده است

وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه در این حوزه، اتفاقات جدیدی در حال شکل‌گیری است، تصریح کرد: ما در ماه گذشته در تهران اجلاس استانداران هفت استان ساحلی، از جمله گیلان را داشتیم. در این حوزه، ریاست محترم جمهوری یک نمایندگی ویژه برای توسعه و رونق در استان‌های ساحلی تعیین کردند. ما سه نیاز داریم، نیاز اول ایجاد زیرساخت‌ها برای سواحل است که امکان جذب، ظرفیت و گردش در دریا را فراهم کند. نکته دوم، زیرساخت‌های دریایی است، مانند کشتی‌های مسافری، کروز که خوشبختانه اقداماتی هم در جنوب و هم در خزر در این خصوص شکل گرفت. نقطه سوم تعریف جدیدی است از گردشگری دریا با مشوق‌هایی که ما باید ایجاد کنیم.

روابط ما با کشورهای منطقه در دوره اخیر یعنی دولت چهاردهم به شدت تقویت شده است

وی افزود: اجلاس امروز صبح آغاز شد و همه استانداران ساحلی ما و استانداران پنج کشور در آن حضور داشتند. روابط ما با کشورهای منطقه در دوره اخیر یعنی دولت چهاردهم به شدت تقویت شده است، روابط ما هم با ترکمنستان، هم آذربایجان، هم قزاقستان و هم روسیه تقویت شده است. اکنون ما با روس‌ها گفت‌وگوهای جدی در فضای راهبردی داریم و گردشگران روسی ان‌شاءالله در آینده نزدیک بیشتر از گذشته در ایران و در گیلان مشاهده خواهند شد. گردشگران حوزه آذربایجان نیز تقویت خواهند شد. سفری را به اتفاق ریاست جمهور محترم به جمهوری آذربایجان داشتیم و گفت‌وگویی بسیار مثبت و سازنده‌ای را با مجموعه گردشگری و ظرفیت‌های اقتصادی در آذربایجان داشتیم.

صالحی امیری اعلام کرد: رئیس‌جمهور محترم در آینده نزدیک به دو کشور قزاقستان و ترکمنستان سفر خواهد کرد.

آسیای میانه و قفقاز اولویت ما در گردشگری است

وی با تاکید بر اینکه اولویت ما در گردشگری، حوزه آسیای میانه و قفقاز است و همچنین حوزه نوروز، است، اظهار کرد: به غیر از این در اولویت دوم، حوزه خلیج فارس است که از عراق تا عربستان را شامل می‌شود. اولویت سوم کشورهای بزرگ اسلامی است که مصر، اندونزی و مالزی در اولویت است. اولویت بعدی ما چین، روسیه و هند هستند. در اجلاس هفته گذشته که در ریاض حضور داشتم، با بیش از ۱۰ تن از وزرای گردشگری کشورهای مختلف از چین، هند، اندونزی، ازبکستان، عراق و عمان و سایر کشورهای منطقه گفت‌وگو کردم. با ارمنستان و گرجستان نیز گفت‌وگوهایی داشتیم. در جمع‌بندی ما آغاز یک مسیری را در فضای فعلی شروع کرده‌ایم.

توسعه روابط گردشگری می‌تواند روابط ملت‌ها را تعمیق بخشد

صالحی امیری با اشاره به این نکته که مسیری جدیدی را در زمینه اعتمادسازی و توسعه روابط گردشگری آغاز کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: گردشگری که صحبت می‌کنیم، یعنی ارتباط بین ملت‌ها. ما باور داریم توسعه روابط گردشگری می‌تواند روابط ملت‌ها را تعمیق بخشد و گسترش دهد. روابط سیاسی در ذیل روابط گردشگری فعال‌تر خواهد شد. این رویکرد و این رویداد امروز در گیلان نقطه آغازی است که ما زنجیره این ارتباطات را تداوم ببخشیم و در آینده نزدیک شاهد حضور گردشگران زیادی از کشورهای منطقه، یعنی پنج کشور حاشیه خلیج و دریای خزر در رشت، گیلان، مازندران و گلستان باشیم.

