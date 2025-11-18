به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محمد اسماعیلی در نشست تخصصی اساتید و فعالان فرهنگی گلستان اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست شنیدن دقیق مسائل میدان و برنامه‌ریزی مؤثر برای رفع چالش‌ها است.

رئیس ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به رسالت این نهاد گفت: سازمان تبلیغات اسلامی خود را متولی جهاد تبیین اسلام ناب محمدی (ص) و مکتب امام خمینی (ره) می‌داند. انقلاب اسلامی در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و تمدنی تحول بزرگی ایجاد کرد و این دگرگونی، رویکردها و جبهه‌بندی‌های جهان اسلام را نیز متأثر ساخت.

وی با بیان اینکه پیش از انقلاب اسلامی مرزبندی‌ها عمدتاً مذهبی بود، افزود: انقلاب اسلامی افقی فراتر از این مرزبندی‌ها معرفی کرد؛ افقی که مبتنی بر وحدت امت اسلامی و مقابله با نظام سلطه است.

حجت‌الاسلام اسماعیلی با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) در «منشور روحانیت» گفت: امام خطر تحجر را به‌طور ویژه گوشزد کردند؛ جریانی که قادر به درک دوگانه اصلی انقلاب اسلامی نبود. برخی در آغاز نهضت با این استدلال که شاه، شیعه است، مبارزه را نفی می‌کردند، در حالی که نگاه انقلاب اسلامی مبتنی بر ماهیت جبهه حق و باطل است. امام فرمودند خون دل‌هایی که از این جریان خوردند، از هیچ‌کس دیگر نخوردند.

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام رضا دیلمی معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان با تأکید بر ضرورت ارتقای تعاملات و توانمندسازی در حوزه ادیان و مذاهب گفت: همان‌گونه که اشاره شد، ارتباط ما با حوزه‌های مردمی و به‌ویژه جامعه اهل‌سنت کافی نیست و این مسئله تنها به ارتباطات محدود نمی‌شود، بلکه تبیین گفتمان نیز نیازمند آموزش و توانمندسازی جدی است.

وی افزود: نباید فعالیت در حوزه ادیان را صرفاً به جامعه اهل‌سنت محدود کنیم؛ زیرا امروز با چالش‌های متعددی در زمینه عرفان‌های نوظهور، فرق ضاله و جریان‌های منحرف مواجه هستیم که در زیست‌بوم استان‌ها به‌ویژه استان گلستان فعال‌اند؛ از جریان یمانی و حجتیه گرفته تا برخی جریان‌های نوپدید در محیط‌های دانشگاهی و علمی. این عرصه‌ها نیازمند شناخت دقیق، برنامه‌ریزی هوشمندانه و حضور فعال است.

حجت‌الاسلام دیلمی افزود: در سطح ملی نیازمند یک نگاه دقیق و مبتنی بر شناخت واقعی از میدان هستیم. یکی از مطالبات مؤکد رهبر معظم انقلاب از سازمان تبلیغات اسلامی، رصد دقیق زیست‌بوم فرهنگی و دینی است و ما در این حوزه تکلیف مشخصی داریم و باید اقدامات اثرگذاری انجام دهیم؛ چراکه دشمن دقیقاً از همین جبهه‌ها در حال اثرگذاری و ایجاد ریزش است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: متأسفانه در برخی بخش‌ها شناخت کافی نسبت به صحنه و میدان وجود ندارد و از سوی دیگر، برنامه‌های منسجم و جدی برای توانمندسازی فعالان عرصه ادیان و مقابله با هجمه‌های فرهنگی و دینی دشمن کمتر دیده می‌شود. دشمن تلاش می‌کند حتی بخشی از نیروهای مذهبی و انقلابی را در جبهه فکری خود قرار دهد؛ بنابراین هوشیاری و تیزبینی در این بخش ضروری است و خوشبختانه جناب‌عالی نیز در این حوزه فعال و دغدغه‌مند هستید.

