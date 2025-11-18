خبرگزاری کار ایران
جزئیات لایحه جدید دولت درباره پرداخت‌های رفاهی و اضافه‌کار کارکنان

کد خبر : 1715817
سخنگوی دولت درباره لایحه جدید هیات دولت در خصوص بخشی از پرداخت‌های رفاهی و اضافه‌کار کارکنان دولت توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی درباره  لایحه جدید در هیات دولت درباره بخشی از پرداخت‌های رفاهی و اضافه‌کار کارکنان دولت، گفت: تصویب لایحه جدیدی در هیات دولت درباره بخشی از پرداخت‌های رفاهی و اضافه‌کار کارکنان دولت که شامل کسورات بازنشستگی است. از این پس اقلامی نظیر اضافه‌کار و بخشی از پرداخت‌های رفاهی که پیش‌تر مشمول بازنشستگی نمی‌شد، در دایره شمول بازنشستگی قرار خواهد گرفت و برای کارکنان دولت و اعضای هیات علمی اعمال می‌شود.

سخنگوی دولت تاکید کرد: فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته، بدی آب‌وهوا، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت‌کاری نیز مشمول کسورات مربوط به بازنشستگی خواهد شد؛ موضوع مهمی که طبیعتاً می‌تواند رضایتمندی بیشتری را برای کارکنان دولت فراهم کند. موضوع دیگر، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است که توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. اصول حاکم بر این بودجه، اصولی است که متضمن عدالت‌محوری است که موضوعی که آقای رئیس‌جمهور بر آن تأکید دارند.

وی خاطرنشان کرد: تأمین معیشت عموم مردم و حمایت از محرومان، تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور، افزایش کارایی خدمات عمومی، تأمین انرژی و حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و علم و فناوری از محورهای اساسی است که در این بخشنامه بودجه مورد توجه قرار گرفته است.

 

