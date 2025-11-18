عضو مجلس خبرگان رهبری:
همنشینی با انسان احمق، زمینه انحراف فکری و رفتاری را ایجاد میکند
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه احمق، عمل نادرست خود را زیبا جلوه میدهد و دیگران را نیز به همان مسیر میکشاند، گفت: از نگاه امیرالمؤمنین علی (ع)، پرهیز از مصاحبت با احمق از الزامات حفظ سلامت فکری و اخلاقی انسان است.
به گزارش ایلنا، آیتالله سید ابوالحسن مهدوی شب گذشته در خیمه حسینی گلستان شهدای اصفهان، در ادامه جلسات شرح نهجالبلاغه به تبیین حکمت ۲۸۵ امام علی علیهالسلام پرداخت و محور اصلی این حکمت را نهی جدی از همنشینی با مائق دانست؛ کسی که درک او ناقص است اما عمل نادرست خویش را صواب و زیبا میپندارد.
وی با اشاره به دو ویژگیای که امیرالمؤمنین علی(ع) برای چنین فردی برمیشمارند، افزود: از نگاه امام، انسان احمق اولاً کار خلاف و اشتباه را زینت میدهد و ثانیاً تلاش میکند دیگران را نیز به همان مسیر بکشاند و همین امر موجب لغزش و گمراهی همراهان او میشود.
آیتالله مهدوی با بیان اینکه بخش مهمی از آموزههای دینی بر اهمیت انتخاب همراه و مصاحبت صحیح تأکید دارد، اظهار کرد: در روایات، عالمان، صاحبان عقل، اهل خیر، اهل ورع، اهل حکمت و انسانهای صاحب فضیلت بهعنوان شایستهترین افراد برای مصاحبت معرفی شدهاند و همنشینی با آنان موجب استواری عقل، افزایش بصیرت و رشد معنوی انسان میشود.
وی با اشاره به اینکه رفتار دوستان تأثیر مستقیم بر جهتگیری فکری و اخلاقی انسان دارد، خاطرنشان کرد: یکی از کارآمدترین راههای اصلاح جوانان، فراهم کردن زمینه رفاقت و همنشینی آنان با دوستان صالح و متدین است؛ زیرا تأثیر رفیق صالح در بسیاری موارد از نصیحت مستقیم بیشتر است.
عضو خبرگان رهبری با تأکید بر نقش محیطهای معنوی همچون گلستان شهدا در تقویت بصیرت و تربیت نسل جدید گفت: این مکان مقدس یادآور مجاهدت کسانی است که اصفهان به برکت آنان ۲۴ هزار شهید تقدیم اسلام کرده و حدود هشت هزار شهید در همین گلستان آرام گرفتهاند.