به گزارش ایلنا، آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی شب گذشته در خیمه حسینی گلستان شهدای اصفهان، در ادامه جلسات شرح نهج‌البلاغه به تبیین حکمت ۲۸۵ امام علی علیه‌السلام پرداخت و محور اصلی این حکمت را نهی جدی از همنشینی با مائق دانست؛ کسی که درک او ناقص است اما عمل نادرست خویش را صواب و زیبا می‌پندارد.

وی با اشاره به دو ویژگی‌ای که امیرالمؤمنین علی(ع) برای چنین فردی برمی‌شمارند، افزود: از نگاه امام، انسان احمق اولاً کار خلاف و اشتباه را زینت می‌دهد و ثانیاً تلاش می‌کند دیگران را نیز به همان مسیر بکشاند و همین امر موجب لغزش و گمراهی همراهان او می‌شود.

آیت‌الله مهدوی با بیان اینکه بخش مهمی از آموزه‌های دینی بر اهمیت انتخاب همراه و مصاحبت صحیح تأکید دارد، اظهار کرد: در روایات، عالمان، صاحبان عقل، اهل خیر، اهل ورع، اهل حکمت و انسان‌های صاحب فضیلت به‌عنوان شایسته‌ترین افراد برای مصاحبت معرفی شده‌اند و همنشینی با آنان موجب استواری عقل، افزایش بصیرت و رشد معنوی انسان می‌شود.

وی با اشاره به این‌که رفتار دوستان تأثیر مستقیم بر جهت‌گیری فکری و اخلاقی انسان دارد، خاطرنشان کرد: یکی از کارآمدترین راه‌های اصلاح جوانان، فراهم کردن زمینه رفاقت و همنشینی آنان با دوستان صالح و متدین است؛ زیرا تأثیر رفیق صالح در بسیاری موارد از نصیحت مستقیم بیشتر است.

عضو خبرگان رهبری با تأکید بر نقش محیط‌های معنوی همچون گلستان شهدا در تقویت بصیرت و تربیت نسل جدید گفت: این مکان مقدس یادآور مجاهدت کسانی است که اصفهان به برکت آنان ۲۴ هزار شهید تقدیم اسلام کرده و حدود هشت هزار شهید در همین گلستان آرام گرفته‌اند.