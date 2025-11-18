به همان میزان که خلیج فارس برای ما اهمیت دارد، حوزه دریای خزر هم مهم است

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بین‌المللی استانداران ساحلی دریای خزر گفت: بسیار خوشحالم که ما اولین جلسه استانداران ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر را در شهر زیبای رشت برگزار می‌کنیم. جا دارد که از میزبانی بسیار خوب استانداری رشت، استاندار محترم، نمایندگان مجلس از این استان و استان‌های همجوار (استان‌های گیلان، مازندران و گلستان) و بقیه مقامات شهر تشکر کنم؛ از جناب آقای دکتر صالحی امیری که تشریف آوردند؛ از جناب آقای دکتر غریب‌آبادی، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر که زحمت طراحی و برگزاری این جلسه را کشیدند.

وی ادامه داد: همسایگان ما، اولویت ما هستند. این، مهم‌ترین اصل محوری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. اولویت ما همسایگان ما هستند و ما برای گسترش روابط با همسایگان و استفاده از ظرفیت‌های بزرگ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی با همسایگان خود برنامه‌ریزی داریم و تلاش می‌کنیم و سیاست خارجی ما دراین جهت قرار گرفته است.

عراقچی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با پانزده کشور در دریا و خشکی همسایه است و ما همسایگان بسیار خوبی را در همه اطراف خود داریم؛ به‌خصوص در دو حوزه آبی، در پهنه خلیج فارس در جنوب و دریای خزر در شمال. من همین‌جا باید عرض کنم که به همان میزانی که خلیج فارس و حوزه پیرامونی آن برای ما اهمیت دارد، حوزه دریای خزر هم اهمیت دارد و ما با همسایگان بسیار مهمی در این حوزه طرف هستیم و مسائل بسیار مهمی هم در این حوزه داریم.

وزیر امور خارجه اذعان کرد: کشورهای ساحلی دریای خزر با درک اهمیت این منطقه و منافع مشترکی که دارند و بعضاً نگرانی‌های مشترکی که وجود دارد، سال‌هاست که همکاری‌های مشترک را شروع کرده‌اند. ما اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر (همین پنج کشوری که در این جلسه هم استانداران آنها حضور دارند)، اجلاس سران را به‌طور مرتب برگزار کرده‌ایم. اجلاس وزرای امور خارجه برگزار می‌شود. بعضاً اجلاس وزرای تخصصی را داشته‌ایم و الان در این ابتکار جدید،اجلاس استانداران ساحلی حوزه دریای خزر.

وی با بیان اینکه روابط جمهوری اسلامی ایران با همه کشورهای حوزه دریای خزر، روابط بسیار عالی است، تصریح کرد: ما با همه این کشورها روابط بسیار خوب و بعضاً راهبردی تنظیم کرده‌ایم. روابط جمهوری اسلامی ایران با فدراسیون روسیه، یک شراکت راهبردی است. توافق‌نامه همکاری‌های بلندمدت بیست‌ساله بین ایران و روسیه برای یک شراکت راهبردی، سال گذشته بین رؤسای جمهور دو کشور امضا شد و تبادلات نزدیک سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی بین ما و روسیه درجریان است.

عراقچی اضافه کرد: جناب آقای دکتر پزشکیان به روسیه سفر کردند، همان‌طور که به آذربایجان سفر بسیار مهمی داشتند و فکر می‌کنم ظرف یک ماه آینده به قزاقستان و ترکمنستان سفر خواهند داشت. روابط بین سران کشورهای این حوزه، روابط بسیار نزدیکی است و اهمیت بسیار زیادی هم دارد. این حوزه دریای خزر، هم در بحث انرژی، هم در بحث کریدورها و راه‌های ترانزیتی اهمیت دارد. همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین کشورهای این حوزه با استفاده از مسیر دریای خزر، اهمیت فوق‌العاده‌ای را برای همه کشورهای عضو دارد. و همین‌طور در حوزه گردشگری که جناب آقای دکتر صالحی امیری به‌خوبی ظرفیت‌هایی را که وجود دارد، تشریح کردند.

وزیر امور خارجه گفت: در حقیقت، سه استان ما در حاشیه دریای خزر (استان گیلان، مازندران و گلستان) در کنار شهرهای زیارتی ایران مثل مشهد، بزرگ‌ترین مقاصد گردشگری برای ایرانیان هستند و من امیدوار هستم که به مقصد گردشگری برای کشورهای حاشیه دریای خزر هم تبدیل شود. در مورد خزر مطالب زیادی گفته شد. همه شما مطلع هستید. من وارد ویژگی‌ها و ضرورت‌های این منطقه و مزایایی که دارد و احتمالاً نگرانی‌هایی که وجود دارد (به‌عنوان مثال درحوزه محیط زیست و آلودگی‌های دریایی که باید همه ما برای رفع آن‌ها همکاری کنیم)، وارد جزئیات این‌ها نمی‌شوم. همه شما می‌دانید که دریای خزر گنجینه‌ای‌ است از ثروت‌های مختلف؛ هم انرژی، هم بحث شیلات و بحث‌های دیگر.

عراقچی خاطرنشان کرد: برای این اجلاس آرزوی موفقیت می‌کنم. امیدوار هستم که دربحث‌هایی که شما دارید، زمینه‌های مشترک همکاری بیش از پیش شناخته شود و بکار گرفته شود. ما در چند ماه گذشته، دیپلماسی استانی را در داخل کشور شروع کرده‌ایم. استان‌های ما در روابط بین‌المللی خودشان به‌تدریج فعال می‌شوند و این اولین جلسه‌ای است که دیپلماسی استانی را با استان‌های کشورهای همجوار به‌صورت مشترک برگزار می‌کنیم وفکر می‌کنم که تجربه بسیار خوبی خواهد بود وان‌شاءالله دربقیه حوزه همسایگی ایران هم تکرار خواهیم کرد؛ جلسات مشترک استانداران مرزی، استانداران استان‌های همجوار مرز با همتایان خود درکشورهای همجوار. مجددا برای همه شما آرزوی موفقیت دارم.امیدورام این جلسه به نتایج بسیار خوبی منتهی شود.

