رونمایی از پهپادهای نسل جدید در هفته بسیج

به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ حسین معروفی در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، گفت: برای بسیجی بودن نیاز به کارت بسیج نیست و همه ملت بسیجی‌ هستند.

وی با اشاره به تاثیر نگاه و فرهنگ بسیجی مردم در سرنگونی نظام ستم‌شاهی گفت: مردم ایران با همین نگاه انقلابی در دفاع مقدس ۱۲ روزه مقابل دشمن صهیونی - آمریکایی ایستادگی کردند. بسیج مردم‌باور و خودباور است و با همین فکر و فرهنگ، هر جا ملت ایران با مشکل روبه‌رو شود، بسیج ورود می‌کند.

وی گفت: این نهاد همان اندازه که با آمریکا دشمن است، با فقر هم دشمن است و نخستین گروهی است که به کمک مردم می‌شتابد، خودش را فدای ملت بزرگ ایران می‌کند و برای نوکری مردم، از کسی اجازه نمی‌گیرد.

سردار معروفی با تأکید بر ایستادگی بسیج برای دفاع همه جانبه از مردم ایران در مقابل تجاوزات دشمن صهیونی و آمریکایی در دفاع مقدس ۱۲ روزه، گفت: بسیج و بسیجی‌ها همه هستی و آبرویشان را برای دفاع از ملت، خرج مردم ایران کردند.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین در ادامه به برنامه های این نهاد در روزهای پیش رو هم اشاره کرد و گفت: شعار امسال بسیج در هفته بزرگداشت آن، "بسیج، مردم و اقتدار ملی" است و امسال ابتکار ویژه‌ای برای هفته بسبج داریم؛ از جمله اینکه در طرح سرلشکر پاسدار شهید غلامحسین غیب‌پرور، مسئولان استانی و شهرستانی به دیدار بیش از ۹۰ هزار خانواده شهید بسیجی می‌روند؛ همچنین طرح تجلیل از فرماندهان و خانواده‌های بسیجی با محوریت نواحی و حوزه‌ها در دستور کار بسیج است.هفته بسبج در ۳۰ آبان، با حضور ۴ هزار نفر از عشایر در یادمان شهدای شلمچه آغاز خواهد شد و اجتماع ۳ هزار نفری طلاب و دانشجویان در حرم امام خمینی از دیگر برنامه‌های هفته بسیج است.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج با بیان اینکه در این هفته از پهپاد‌های نسل جدید رونمایی می شود، گفت: بسیج این هفته ۴ بیمارستان صحرایی را در سیستان و بلوچستان، گلستان و قزوین افتتاح می‌کند.