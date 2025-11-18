خبرگزاری کار ایران
رونمایی از پهپادهای نسل جدید در هفته بسیج

معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین از رونمایی پهپاد‌های نسل جدید در هفته بسیج خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ حسین معروفی در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، گفت: برای بسیجی بودن نیاز به کارت بسیج نیست و همه ملت بسیجی‌ هستند.

وی  با اشاره به تاثیر نگاه و فرهنگ بسیجی مردم در سرنگونی نظام ستم‌شاهی گفت: مردم ایران با همین نگاه انقلابی در دفاع مقدس ۱۲ روزه مقابل دشمن صهیونی - آمریکایی ایستادگی کردند.  بسیج مردم‌باور و خودباور است و با همین فکر و فرهنگ، هر جا ملت ایران با مشکل روبه‌رو شود، بسیج ورود می‌کند. 

وی گفت: این نهاد همان اندازه که با آمریکا دشمن است، با فقر هم دشمن است و نخستین گروهی است که به کمک مردم می‌شتابد، خودش را فدای ملت بزرگ ایران می‌کند و برای نوکری مردم، از کسی اجازه نمی‌گیرد.

سردار معروفی با تأکید بر ایستادگی بسیج برای دفاع همه جانبه از مردم ایران در مقابل تجاوزات دشمن صهیونی و آمریکایی در دفاع مقدس ۱۲ روزه، گفت: بسیج و بسیجی‌ها همه هستی و آبرویشان را برای دفاع از ملت، خرج مردم ایران کردند.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین در ادامه به برنامه های این نهاد در روزهای پیش رو هم اشاره کرد و گفت: شعار امسال بسیج در هفته بزرگداشت آن، "بسیج، مردم و اقتدار ملی" است و امسال ابتکار ویژه‌ای برای هفته بسبج داریم؛ از جمله اینکه در طرح سرلشکر پاسدار شهید غلامحسین غیب‌پرور، مسئولان استانی و شهرستانی به دیدار بیش از ۹۰ هزار خانواده شهید بسیجی می‌روند؛ همچنین طرح تجلیل از فرماندهان و خانواده‌های بسیجی با محوریت نواحی و حوزه‌ها در دستور کار بسیج است.هفته بسبج در ۳۰ آبان، با حضور ۴ هزار نفر از عشایر در یادمان شهدای شلمچه آغاز خواهد شد و اجتماع ۳ هزار نفری طلاب و دانشجویان در حرم امام خمینی از دیگر برنامه‌های هفته بسیج است.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج با بیان اینکه  در این هفته از پهپاد‌های نسل جدید رونمایی می شود، گفت: بسیج این هفته ۴ بیمارستان صحرایی را در سیستان و بلوچستان، گلستان و قزوین افتتاح می‌کند.

