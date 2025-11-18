مهاجرانی:
هرجا لازم باشد از مردم عذرخواهی میکنیم
سخنگوی دولت درباره عدم نظارت بر قیمتها و گرانی کالاها گفت: هرجا لازم باشد از مردم عذرخواهی میکنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی درباره عدم نظارت بر قیمتها و گرانی کالاها اظهار داشت: میپذیریم و میدانیم که افزایش در قیمتها داشتیم و از این نظر هرجا هم که لازم باشد از مردم عزیزمان عذرخواهی کنیم هیچ مشکلی در این زمینه نداریم. میدانیم که نرخ تورم ما در طول ماههای گذشته قدری افزایش پیدا کرده است. بر این موضوع کاملا وقوف داریم.
سخنگوی دولت گفت: منتها نکتهای که وجود دارد این است که گرانی حاصل از تغییرات در همه شاخصهای اقتصاد کلان هست اما طبیعتا با موضوع گرانفروشی برخورد میشود. ستاد تنظیم بازار که افراد متعددی در آن هستند و همه اینها کسانی هستند که نقش پررنگی را در این زمینه دارند. در عین حال برای کاهش فاصله بین قیمت تولید شده و قیمتی که به دست مردم میرسد، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به راه اندازی روستا بازارها کرده که امیدواریم تا پایان دولت به حدود ۶ هزار واحد برسد.
مهاجرانی گفت: در عین حال در جلسه دولت هم این موضوع مطرح شد که استانداران محترم بر راه اندازی میادین میوه و تره بار شبیه آنچه که در تهران داریم اقدام کنند. به جهت اینکه به شدت بر کاهش قیمت هایی که به دست خانوار میرسد تاثیرگذار است و این موضوع به عنوان یکی از موضوعاتی است که استانداران باید در مسیر کار خودشان قرار بدهند و آن را به مردم پاسخ بدهند.