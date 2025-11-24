رضایی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد:
پیمان ابراهیم هم چاره کار رژیم صهیونیستی نخواهد بود/ پایان اسرائیل نزدیک است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: رژیم صهیونیستی در اوج عدم مشروعیت خود به سر میبرد و آمریکاییها به دنبال تولید مشروعیت برای رژیم صهیونیستی هستند. طوفان الاقصی موجب رسوایی رژیم صهیونیستی شد و این اقدامات هم چاره کار برای این رژیم نخواهد بود.
ابراهیم رضایی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درخصوص حمایت وی از اسرائیل برای حمله به کشورمان گفت: صحبتهای ترامپ نشان داد که رژیم ایالات متحده یک دروغگو است و دروغگو هم غیرقابل اعتماد است.
سخنگوی کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: قبلتر وزیر امورخارجهشان به صراحت گفته بود که ما مشارکتی در جنگ رژیم صهیونیستی نداریم اما الان مسئولیت جنگ را پذیرفتهاند.این موضوع مهم است و در واقع دیگر باید بگوییم جنگ دوازده روزه آمریکا علیه ایران و ایالات متحده مسئول مستقیم قتل عام و شهادت بیش از هزار شهروند ایرانی که بسیاری از آنها زنان و کودکان بودند، است.
وی با اشاره به اینکه افرادی که اکثریت قریب به اتفاق آنان غیرنظامیان بودند در این تجاوز به شهادت رسیدند، گفت: تجاوزی که غیرقانونی و غیرحقوقی بود و آمریکا مسئول این تجاوز است و باید پاسخگو باشد. ما انتظار داریم دستگاههای مسئول مانند وزارت خارجه و قوه قضائیه اینها را مورد پیگرد قرار دهند و آنها در مجامع بینالمللی رسوا کنند.
رضایی درباره پیمان ابراهیم و تلاش ایالات متح ده برای به دست آوردن آن بیان کرد: رژیم صهیونیستی در اوج عدم مشروعیت خود به سر میبرد و آمریکاییها به دنبال تولید مشروعیت برای رژیم صهیونیستی هستند. ما هم فکر میکنیم این اقدامات راه به جایی نخواهد برد و پایان رژیم صهیونیستی انشاالله نزدیک خواهد بود.
وی تاکید کرد: طوفان الاقصی موجب رسوایی رژیم صهیونیستی شد و این اقدامات هم چاره کار برای این رژیم نخواهد بود و انتظارمان این است که بعد از این همه جنایت و قتل عام بیش از هفتاد هزار انسان بیگناه در سرزمینهای اشغالی، دولتهای اسلامی به طور کامل روابطشان را با رژیم صهیونیستی قطع کنند.