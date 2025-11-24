پیمان ابراهیم هم چاره کار رژیم صهیونیستی نخواهد بود/ پایان اسرائیل نزدیک است

ابراهیم رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درخصوص حمایت وی از اسرائیل برای حمله به کشورمان گفت: صحبت‌های ترامپ نشان داد که رژیم ایالات متحده یک دروغگو است و دروغگو هم غیرقابل اعتماد است.

سخنگوی کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: قبل‌تر وزیر امورخارجه‌شان به صراحت گفته بود که ما مشارکتی در جنگ رژیم صهیونیستی نداریم اما الان مسئولیت جنگ را پذیرفته‌اند.این موضوع مهم است و در واقع دیگر باید بگوییم جنگ دوازده روزه آمریکا علیه ایران و ایالات متحده مسئول مستقیم قتل عام و شهادت بیش از هزار شهروند ایرانی که بسیاری از آن‌ها زنان و کودکان بودند، است.

وی با اشاره به اینکه افرادی که اکثریت قریب به اتفاق آنان غیرنظامیان بودند در این تجاوز به شهادت رسیدند، گفت: تجاوزی که غیرقانونی و غیرحقوقی بود و آمریکا مسئول این تجاوز است و باید پاسخگو باشد. ما انتظار داریم دستگاه‌های مسئول مانند وزارت خارجه و قوه قضائیه این‌ها را مورد پیگرد قرار دهند و آن‌ها در مجامع بین‌المللی رسوا کنند.

رضایی درباره پیمان ابراهیم و تلاش ایالات متح ده برای به دست آوردن آن بیان کرد: رژیم صهیونیستی در اوج عدم مشروعیت خود به سر می‌برد و آمریکایی‌ها به دنبال تولید مشروعیت برای رژیم صهیونیستی هستند. ما هم فکر می‌کنیم این اقدامات راه به جایی نخواهد برد و پایان رژیم صهیونیستی ان‌شاالله نزدیک خواهد بود.

وی تاکید کرد: طوفان الاقصی موجب رسوایی رژیم صهیونیستی شد و این اقدامات هم چاره کار برای این رژیم نخواهد بود و انتظارمان این است که بعد از این همه جنایت و قتل عام بیش از هفتاد هزار انسان بی‌‌گناه در سرزمین‌های اشغالی، دولت‌های اسلامی به طور کامل روابط‌شان را با رژیم صهیونیستی قطع کنند.

انتهای پیام/