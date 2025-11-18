به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی درباره اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر تشکیل پرونده برای برخی مسئولان دولتی، اظهار داشت: طبق اعلام وزیر جهاد کشاورزی، متخلفان به مراجع نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند و برخوردهای قابل توجهی با شرکت‌های متخلف انجام شده است.

وی ادامه داد: تأکید می‌کنم که هیچ یک از مدیران دولتی جزو بازداشت شدگان نبوده‌اند. نظارت بر قیمت‌گذاری، واردات و تأمین به‌موقع نهاده‌ها از اولویت‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است و برنامه‌های جدی در این زمینه در دستور کار قرار دارد، به ویژه برای تأمین بازار پروتئینی کشور و حمایت از دامداری‌ها، اعم از دام‌ و طیور.

انتهای پیام/