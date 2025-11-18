خبرگزاری کار ایران
سخنگوی دولت:

هیچ یک از مدیران دولتی بازداشت نشده‌اند

سخنگوی دولت به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر تشکیل پرونده برای برخی مسئولان دولتی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه  مهاجرانی درباره اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر تشکیل پرونده برای برخی مسئولان دولتی، اظهار داشت: طبق اعلام وزیر جهاد کشاورزی، متخلفان به مراجع نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند و برخوردهای قابل توجهی با شرکت‌های متخلف انجام شده است.

وی ادامه داد:  تأکید می‌کنم که هیچ یک از مدیران دولتی جزو بازداشت شدگان نبوده‌اند. نظارت بر قیمت‌گذاری، واردات و تأمین به‌موقع نهاده‌ها از اولویت‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است و برنامه‌های جدی در این زمینه در دستور کار قرار دارد، به ویژه برای تأمین بازار پروتئینی کشور و حمایت از دامداری‌ها، اعم از دام‌ و طیور.

 

