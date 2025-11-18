تاکنون یارانه ۸ میلیون نفر قطع شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی درباره معیار حذف یارانه برخی از افراد و دهک های درآمدی از سوی دولت گفت: تکلیف صریح قانون بودجه ۱۴۰۴ این است که دولت موظف است یارانه سه دهک بالای درآمدی را حذف کند. هر دهک تقریبا شامل ۸.۵ میلیون نفر است، بنابراین سه دهک حدود ۲۵ میلیون نفر می‌شود. تاکنون یارانه حدود ۸ میلیون نفر براساس داده‌های سامانه رفاه ایرانیان قطع شده است.

سخنگوی دولت افزود: شاخص‌های شناسایی افراد متمکن یا برخوردار مشخص و شفاف است و شامل مجموع درآمد، تراکنش بانکی، وضعیت ملک و خودرو، و سرانه درآمد پس از کسر اجاره می‌شود. افرادی که نسبت به این موضوع اعتراض دارند یا کسانی که در دهک‌های پایین جا مانده‌اند، می‌توانند به سامانه حمایت به آدرس hamayat.mcls.gov.ir مراجعه کرده و مدارک خود را بارگذاری کنند. پس از بررسی مدارک، در صورت احراز شرایط، یارانه آن‌ها دوباره برقرار خواهد شد.

انتهای پیام/