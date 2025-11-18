خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهاجرانی:

تاکنون یارانه ۸ میلیون نفر قطع شده است

تاکنون یارانه ۸ میلیون نفر قطع شده است
کد خبر : 1715791
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دولت از قطع یارانه ۸ میلیون نفر خبر داد و گفت:افرادی که نسبت به این موضوع اعتراض دارند یا کسانی که در دهک‌های پایین جا مانده‌اند، می‌توانند به سامانه حمایت به آدرس hamayat.mcls.gov.ir مراجعه کرده و مدارک خود را بارگذاری کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی درباره معیار حذف یارانه برخی از افراد و دهک های درآمدی از سوی دولت گفت: تکلیف صریح قانون بودجه ۱۴۰۴ این است که دولت موظف است یارانه سه دهک بالای درآمدی را حذف کند. هر دهک تقریبا شامل ۸.۵ میلیون نفر است، بنابراین سه دهک حدود ۲۵ میلیون نفر می‌شود. تاکنون یارانه حدود ۸ میلیون نفر براساس داده‌های سامانه رفاه ایرانیان قطع شده است.

سخنگوی دولت  افزود: شاخص‌های شناسایی افراد متمکن یا برخوردار مشخص و شفاف است و شامل مجموع درآمد، تراکنش بانکی، وضعیت ملک و خودرو، و سرانه درآمد پس از کسر اجاره می‌شود. افرادی که نسبت به این موضوع اعتراض دارند یا کسانی که در دهک‌های پایین جا مانده‌اند، می‌توانند به سامانه حمایت به آدرس hamayat.mcls.gov.ir مراجعه کرده و مدارک خود را بارگذاری کنند. پس از بررسی مدارک، در صورت احراز شرایط، یارانه آن‌ها دوباره برقرار خواهد شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ