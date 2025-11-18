صالحیامیری در گفتوگو با ایلنا:
بزرگترین ظرفیت گردشگری سلامت در منطقه هستیم
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ما بزرگترین ظرفیت گردشگری سلامت را در منطقه داریم. در سال گذشته، یک میلیون و دویست هزار گردشگر سلامت، حدود ۲ میلیارد دلار در ایران هزینه کردند. در برنامهریزی که برای پنج سالهای که انجام دادهایم، پیشبینی ما ۱۵ میلیون گردشگر و ۲ میلیون گردشگر سلامت با ۶ میلیارد دلار درآمد برای گردشگری سلامت و ۱۵ میلیارد دلار درآمد برای سایر حوزههای گردشگری میباشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اجلاس بینالمللی استانداران ساحلی دریای خزر - گیلان گفت: به مهمانان عزیز از کشورهای همسایه خیر مقدم عرض میکنم و همچنین از وزیر محترم امور خارجه بهخاطر اهمیت روابط با همسایگان در این اجلاس حضور پیدا کردند، تشکر میکنیم. ایران ما زیباست و این ایران زیبا در حوزه میراث و تمدن، بیش از یک میلیون اثر شناخته شده را در خود جای داده است. این ظرفیت در دنیای امروز کمنظیر و شاید بینظیر باشد.
وی ادامه داد: ما ۴۳ هزار اثر از یک میلیون اثر شناخته شده را تا کنون ثبت ملی و ۲۹ اثر ملموس را ثبت جهانی و ۲۸ اثر ناملموس را ثبت یونسکو کردهایم . هماکنون که با شما گفتوگو میکنم، بیش از ۵۸ اثر ثبت موقت در یونسکو انجام شده است تا به ترتیب ۵۸ سال آینده، آثار دیگر را آماده ثبت کنیم. تاریخ ما، فرهنگ ما، مشاهیر ما، شعرای ما و سنتهای ما و همسایگان، در همین آثار هستند و از همین منظر این اجلاس میتواند آغاز دوبارهای برای همکاریهای مشترک فرهنگی و گردشگری جدید باشد.
صالحیامیری افزود: ظرفیتهای ایران متعلق به ایران و جهان است. ما میتوانیم با همسایگان خود گفتوگوی فرهنگی، اشتراکات فرهنگی و تبادل فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی را به اشتراک بگذاریم. ما در ایران دارای روابط فرهنگی با همسایگان بودیم و در موزههای منطقه مجموعهای از آثار و نسخ فرهنگی و خطی و تاریخی ما ضبط و ثبت و به نمایش گذاشته شده است. که نشان از اشتراکات عمیق فرهنگی ما دارد.
وی با بیان اینکه در حوزه گردشگری، با بیش از ۲۲ هزار حوزه اقامتگاه، میتوانیم در زمینهی همکاری مشترک بین کشورهای حاشیه خزر شرکت کنیم، تاکید کرد: نه تنها استانهای ساحلی خزر، یعنی گیلان و مازندران و گلستان، بلکه تمام استانهای ایران میتوانند میزبانان خوبی برای مهمانان عزیز ما از کشورهای حوزه ساحلی خزر باشند. خزر یکی از بزرگترین دریاچه جهان و یکی از مهمترین فضاهای ژئوپلیتیک منطقه است؛ جاهایی که قرنها محل تبادل فرهنگ، تجارت و زیست مشترک ملتهای ما و شما بوده است.
وزیر میراث فرهنگی با اشاره به این موضوع که امروز گام نخست حرکت را برای طراحی الگوی تازهای از همکاری، همافزایی و توسعه پایدار آغاز کردهایم، عنوان کرد: ایران با پیشینه کهن، تنوع فرهنگی و میراث تاریخی و معنوی، یکی از مقاصد مهم گردشگری در منطقه به شمار میرود. ظرفیتهای کشور در حوزههای گردشگری فرهنگی، طبیعی، مذهبی، سلامت، درمان و خصوصاً گردشگری دریایی، تاریخی و خوراک محور، در کنار تنوع بیش از سیصد نوع صنایع دستی شناخته شده و ثبت شده، با طبیعت چهار فصل و شیوههای زندگی اصیل و گسترده، محلی زیبا به نمایش گذاشته میشود.
وی با بیان اینکه ایران مقصدی قابل اعتماد و جذاب برای همسایگان و گردشگران منطقه است، تصریح کرد: ایران در جایگاه بینالمللی، بهویژه در گردشگری، نشان میدهد که میتواند نقش محوری در همکاریهای چندجانبه در این منطقه ایفا کند. رویکرد دولت دکتر آقای پزشکیان در زمینه توسعه گردشگری دریایی است. تأکید بر محور دریا بهعنوان یکی از ارکان سیاستگذاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این رویکرد نباید صرفاً در تفاهمنامههای رسمی باشد، بلکه ملتهای ما و شما باید آزادانه با یکدیگر اعتقاد و تعامل داشته باشند.
صالحیامیری اضافه کرد: توسعه گردشگری دریا باید در ابتدا متمرکز بر کشورهای منطقه و همسایگان تاریخی، تمدنی و فرهنگی عمیق ایران باشد؛ زیرا همکاری در منطقه نه فقط برای توجیه اقتصادی، بلکه زمینهای برای اعتماد متقابل و حافظه تاریخی ملتها است. بر اساس آمار شورای جهانی سفر و همچنین آمار گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران در حال حاضر سهم پنج درصد از جیتیپی کشور را در حوزه گردشگری اختصاص داده است. یک میلیون و ششصد هزار نفر در حوزه گردشگری ایران مشغول به کار هستند. در سال گذشته، یعنی ۲۰۲۴، ایران ۷ میلیون و ۳۹۲ هزار گردشگر را جذب کرده و حدود ۹ میلیون گردشگر را به خارج از ایران فرستاده است.
دریای خزر با ۶۵۰۰ کیلومتر ساحل، یکی از ظرفیتهای بزرگ برای توسعه گردشگری میان مردمان این دیار و همسایگان ما به شمار میرود. در حال حاضر، ۲۲ هزار تاسیسات گردشگری و ۲۵۰۰ تاسیسات گردشگری در حال ساخت داریم.
صالحی امیری عنوان کرد: استان گیلان که در آن حاضر هستید، یکی از زیباترین مناطق ایران زمین است. این استان در کنار استان مازندران و استان گلستان، نگین درخشانی در ایران زمین هستند که سالیانه نزدیک به نیمی از ایرانیان به این سه استان سفر میکنند. استان گیلان، ۳۶۴۸ تاسیسات گردشگری را در خود جای داده است که شامل ۱۱۷ هتل و ۱۹۰ واحد بومگردی میباشد. ظرفیت حجم این استان میتواند برای استانهای همسایه ما بزرگترین فرصت برای گردشگری باشد. ما هم تلاش خواهیم کرد که مردم را تشویق کنیم که به این پنج کشور همسایه سفر داشته باشند.
وی نقطه آغاز این ارتباطات همسایگان را اراده جمعی دانست و تصریح کرد: این اراده از طریق اعتماد شکل میگیرد وقتی که اراده دولتها و شما استانداران در آغاز یک راه جدید مبتنی بر اعتماد باشد. حتماً این برنامه موفق خواهد شد. در بخش گردشگری آمایش سرزمینی، برنامه توسعه استانهای ساحلی خزر برنامه تعریف شده دارد. هر استان ساحلی ما برنامههای بسیار گستردهای را طراحی کردهاند، نه فقط به مقصد شما، بلکه به همه استانهای کشور و خصوصاً استانهای ساحلی جنوب ما که پذیرای شما ملتهای این منطقه خواهند بود.
وزیر میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: هر کدام از این استانهای زیبا، خاصیتهای منحصر به فرد خود را در خود جای داده است که هر گردشگری وقتی که به ایران میآید، حتماً در بازگشت از این زیباییها سخن خواهد گفت. من در همینجا برای سرمایهگذاری در ۲۷۰۰ پروژه فعال گردشگری، همه همسایگان را دعوت میکنم. ما آمادهایم که هم تضمین لازم و هم سود مناسب را برای شما تعریف کنیم. این نقطه آغازی است که با اراده شما و اعتماد مشترک، تداوم خواهد داشت.