خرازی خبر داد؛

اعلام آمادگی ایران برای بررسی طرح‌های مسکو و پکن برای همکاری‌های تهران و آژانس

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: ایران آماده است هرگونه طرح پیشنهاد روسیه و چین را برای همکاری بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بررسی کند.

به گزارش ایلنا، کمال خرازی، مشاور رهبر انقلاب و رئیس شورای روابط راهبردی در گفت‌وگویی گفت: طرف ایرانی آماده است تا در صورت طرح هرگونه پیشنهادی روسیه و چین در مورد احیای همکاری‌های میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آن را بررسی کند.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ظهر دوشنبه در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه درباره آخرین تحولات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

عراقچی با اشاره به ادامه همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رد اسنپ‌بک ادعایی برخی کشور‌های غربی، تصریح کرد: آژانس باید بی‌طرف بماند و از اقداماتی که به افزایش تنش می‌انجامد، پرهیز کند.

دو طرف همچنین با اشاره به نشست آتی شورای حکام، ضمن تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، بر هماهنگی مواضع و همکاری‌های مشترک در این چارچوب توافق کردند.

 

