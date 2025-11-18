خبرگزاری کار ایران
واکنش سخنگوی دولت به اظهارات رئیس‌جمهور درباره تخلیه تهران

سخنگوی دولت درباره اظهارات رئیس جمهور درباره تخلیه تهران واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت درباره هشدار رئیس جمهور درخصوص تخلیه تهران در پی بی‌آبی گفت: صحبت‌های رئیس جمهور درباره تخلیه تهران، در چارچوب یک هشدار مسئولانه و دغدغه‌مند برای موضوع بحران آب بوده است. بدیهی است که موضوع تخلیه شهری مانند تهران نه به این سادگی امکانپذیر است و نه عملاً مقدور است، این صحبت‌ها بیشتر جنبه هشدار و افزایش آگاهی عمومی داشته است.

مهاجرانی تاکید کرد: سال‌هاست گفته می‌شود که نباید بارگذاری جمعیتی بیشتری بر تهران تحمیل شود. از زمانی که گفته می‌شد دشت تهران توان زیست حدود ۵ میلیون نفر را دارد تا امروز که جمعیت تهران و حومه به حدود ۱۸ میلیون نفر رسیده، بارها این نکته مورد تاکید قرار گرفته است.

سخنگوی دولت عنوان کرد: بنابراین این اظهارات از جنس تذکر و هوشیارسازی مردم بوده و هدف آن افزایش آگاهی عمومی در موضوعات زیست‌محیطی است. اصولاً در مسائل زیست‌محیطی، باید برنامه‌های پیشگیرانه داشته باشیم و همگی آگاهانه با تغییرات اقلیمی و موضوعات محیط زیستی برخورد کنیم.

 

