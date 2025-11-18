به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت درباره هشدار رئیس جمهور درخصوص تخلیه تهران در پی بی‌آبی گفت: صحبت‌های رئیس جمهور درباره تخلیه تهران، در چارچوب یک هشدار مسئولانه و دغدغه‌مند برای موضوع بحران آب بوده است. بدیهی است که موضوع تخلیه شهری مانند تهران نه به این سادگی امکانپذیر است و نه عملاً مقدور است، این صحبت‌ها بیشتر جنبه هشدار و افزایش آگاهی عمومی داشته است.

مهاجرانی تاکید کرد: سال‌هاست گفته می‌شود که نباید بارگذاری جمعیتی بیشتری بر تهران تحمیل شود. از زمانی که گفته می‌شد دشت تهران توان زیست حدود ۵ میلیون نفر را دارد تا امروز که جمعیت تهران و حومه به حدود ۱۸ میلیون نفر رسیده، بارها این نکته مورد تاکید قرار گرفته است.

سخنگوی دولت عنوان کرد: بنابراین این اظهارات از جنس تذکر و هوشیارسازی مردم بوده و هدف آن افزایش آگاهی عمومی در موضوعات زیست‌محیطی است. اصولاً در مسائل زیست‌محیطی، باید برنامه‌های پیشگیرانه داشته باشیم و همگی آگاهانه با تغییرات اقلیمی و موضوعات محیط زیستی برخورد کنیم.

انتهای پیام/