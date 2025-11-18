خبرگزاری کار ایران
پخش زنده دادگاه‌های علنی برخط با دسترسی عمومی

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای از پخش زنده دادگاه‌های علنی برخط با دسترسی عمومی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، اطلاعیه معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به شرح زیر است:

«بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، در راستای تحقق اهداف شفافیت، دسترسی عمومی و ارتقای سواد حقوقی جامعه، دادگاه‌های علنی برخط بصورت روزانه با موضوعات مختلف از طریق کانال‌های رسمی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در دسترس عموم مردم قرار می گیرد.

این طرح با بهره‌گیری از ظرفیت علمی و اجرایی قضات و کارشناسان دستگاه قضایی اجرا می‌شود تا اقشار مختلف جامعه بتوانند با فرآیند دادرسی و نحوه استدلال قضایی از نزدیک آشنا شوند.

جلسات دادگاه‌ها متناسب با موضوعات مختلف اعم از پرونده‌های حقوقی و کیفری در ساعات مشخص از روز، به‌صورت پخش زنده اینترنتی ارائه می‌شود.

تمامی شهروندان، دانشجویان و جامعه حقوقی علاقمند می‌توانند تقویم و برنامه جلسات را از طریق کانال های رسمی پایگاه اطلاع رسانی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی qazahrm.eadl.ir دنبال کرده و با مراجعه به سامانه برخط دادگاه‌های علنی، بصورت مهمان به پخش زنده هر جلسه دسترسی پیدا کنند. 

اجرای این طرح، گامی مؤثر در مسیر نهادینه‌سازی شفافیت، ارتقای سواد حقوقی و اعتماد اجتماعی به نظام قضایی کشور است.»

