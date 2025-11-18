خبرگزاری کار ایران
جلالی:

اعضای شانگهای، دوستان ایران در رویکرد شرقی سیاست خارجی کشورمان هستند

سفیر ایران در روسیه نوشت: اعضای شانگهای، دوستان ایران در رویکرد شرقی سیاست خارجی کشورمان هستند که مناسبات عمیق سیاسی و اقتصادی با ما دارند‌ و شانگهای، بستری برای تحکیم مناسبات منطقه‌ای و تعاملات چند جانبه بین‌المللی است.

به گزارش ایلنا، کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در رشته توییتیبا اشاره به اجلاس نخست وزیران سازمان شانگهای در مسکو با حضور معاون اول رییس‌جمهور در شبکه ایکس نوشت: اجلاس نخست وزیران سازمان شانگهای در مسکو، دومین و مهمترین گردهمایی سطح عالی این سازمان در سال جاری پس از نشست اخیر سران در چین، است. 

نشست سران شانگهای، دستور کار سیاسی و بین المللی داشت، اما اجلاس نخست وزیران بر حوزه اقتصادی تمرکز دارد و اسناد متعددی برای تقویت همکاری‌ها در این ساحت آماده شده که هماهنگ‌کنندگان ملی از کشورهای عضو، این روزها در مسکو در حال نهایی کردن آن هستند.

عارف امروز در نشست نخست وزیران شانگهای شرکت می‌کند. پس از دیدار دیروز با نخست وزیر روسیه، قرار است علاوه بر سخنرانی در دو نشست اصلی، دیدارهای دوجانبه با برخی مقامات عالی دیگر کشورها داشته باشند. 

اعضای شانگهای، دوستان ایران در رویکرد شرقی سیاست خارجی کشورمان هستند که مناسبات عمیق سیاسی و اقتصادی با ما دارند‌ و شانگهای، بستری برای تحکیم مناسبات منطقه‌ای و تعاملات چند جانبه بین‌المللی است، چراکه شانگهای در دو دهه اخیر، در یک روند مستمر و پیوسته، جایگاه و نقش آفرینی خود در دستور کار منطقه‌ای و جهانی را افزایش داده و چشم‌انداز روشنی  در مسیر رسیدن به دنیایی عادلانه خواهد داشت.

 

