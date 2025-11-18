معاون اول رئیسجمهور در دیدار نخستوزیر بلاروس:
برای توسعه روابط با بلاروس اهمیت زیادی قائل هستیم
معاون اول رییسجمهور با تاکید بر اهمیت ارتقاء سطح روابط ایران و بلاروس، گفت: اقتصاد دو کشور میتواند مکمل یکدیگر بوده و نیازهای متقابل هم را تامین کند.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در دیدار با الکساندر تورچین نخست وزیر بلاروس با بیان اینکه روند توسعه همکاریهای دو کشور به خصوص در بخش سیاسی عالی بوده است، گفت: هر دو کشور باید تلاش کنیم تا سطح روابط خود را در زمینههای دیگر به سطح روابط سیاسی برسانیم.
وی با تاکید بر اینکه باید روابط در سایر سطوح به خصوص در زمینه اقتصادی ارتقاء بیشتری یابد، افزود: سفر اخیر رئیسجمهور ایران به مینسک یک فضای جدید و نقطه عطفی در توسعه روابط دو کشور در همه زمینهها ایجاد کرد.
معاون اول رییسجمهور یادآور شد: افزایش همکاریهای دو کشور در بخشهای مختلف نه تنها به نفع دو ملت بوده بلکه با توجه به حضور فعال دو کشور در اتحادیههای منطقهای از جمله اوراسیا و شانگهای، این همکاریها میتواند برای کل این منطقه مفید باشد.
عارف همچنین گفت: همکاری برای سرمایهگذاری و تولید مشترک مورد تایید دولت ایران قرار دارد. ما معتقدیم اقتصاد دو کشور میتواند مکمل یکدیگر بوده و نیازهای متقابل هم را تامین کند.
وی ادامه داد: ارتقاء روابط فرهنگی و علمی میتواند زمینهساز تحکیم روابط در سایر بخشها از جمله اقتصادی شود. برگزاری روز فرهنگی بلاروس در ایران میتواند فرصتی برای معرفی این کشور دوست به مردم ایران باشد.
معاون اول رییسجمهور با اشاره به اینکه برای توسعه روابط دوجانبه، بهترین راه فعال کردن بخش خصوصی دو کشور است، افزود: بخش خصوصی در زمینههای مختلف از جمله زمینههای فرهنگی، گردشگری، اقتصادی و علم و فناوری میتواند نقشآفرینی کند.
الکساندر تورچین نخست وزیر بلاروس نیز در این دیدار با بیان اینکه ما ایران را کشور دوست و نزدیک خود میدانیم، گفت: روابط دو کشور در حال توسعه است.
وی با اشاره به سفر اخیر رئیسجمهور کشورمان به بلاروس خاطرنشان کرد: اطمینان داریم که توافقات انجام شده در آن سفر، موجب تحرک در توسعه روابط دو کشور میشود.
تورچین در ادامه با بیان اینکه حضور ایران و بلاروس در سازمان همکاری شانگهای به افزایش تعاملات دوجانبه نیز کمک میکند، افزود: اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا به نفع دو کشور است.
وی افزود: بلاروس علاقمند به توسعه روابط دوجانبه و اجرای پروژهها، سرمایهگذاریها و تولیدات مشترک و ارتقاء همکاریهای فرهنگی و آموزشی است. ما امیدواریم در سال آینده میلادی بتوانیم روز فرهنگی بلاروس را در ایران برگزار کنیم.