مهاجرانی:
قیمت تمام شده بنزین ۷۰ هزار تومان است/ در مورد نرخ سوم هنوز جمعبندی نشده است
به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در پاسخ به این سوال که آیا در لایحه بودجه ۱۴۰۰ احکام مرتبط با افزایش قیمت بنزین در نظر گرفته شده است، گفت: همانطور که روز چهارشنبه گفتم در سهمیههای بنزین هیچ تغییری در نه حجم و نه قیمت نخواهیم داشت. طبیعتا ۶۰ لیتر بنزین هزار و پانصد تومانی و صد لیتر بنزین سه هزار تومانی برای افراد طبق روال گذشته واریز خواهد شد منتها نکته ای که وجود دارد این است که دولت ناگزیر است که شش میلیارد دلار صرف واردات بنزین کند و از طرفی قیمت تمام شده بنزین قریب به ۷۰ هزار تومان است.
سخنگوی دولت گفت: طبیعی است که وقتی ارزی که لازم است برای بقیه موضوعات استفاده شود صرف بنزین میشود و از طرفی حجمی از بنزین قاچاق میشود، دولت موظف است که اقدامی کند. دولت وجود دارد که تصمیمات مرتبط با موضوعات معیشت مردم و موضوعات سلامت مردم را اخذ کند.
مهاجرانی گفت: لذا در این راستا هم در مورد قاچاق برنامههای جدی وجود دارد و رئیسجمهور هم همانطور که در اخبار مشاهده فرمودید در مورد تولید خودروهای کممصرف به طور جدی به خودروسازان اعلام کردند که مکلف هستند، خودروهای کم مصرف تولید کنند.
سخنگوی دولت گفت: این را هم عرض کنم که اثرات تورمی همه موضوعات دیده شده در مورد نرخ سوم جمعبندی هنوز صورت نگرفته ولی طبیعتا با وجود رئیس سازمان بهره وری انرژی مسلما از این به بعد راحتتر میتوانید سوالات را با ایشان دنبال کنید.