تصویر فرماندهان سپاه در بازدید از پروژه «مهر خلیج فارس»

سردار پاکپور، دریادار تنگسیری و سردار عابد در جریان سفری یک‌روزه به پالایشگاه مهر خلیج فارس، ضمن بررسی روند اجرا و بخش‌های مختلف پروژه، از تلاش متخصصان داخلی قدردانی کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)، سردار پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دریادار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه  و سردار عابد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)، از پالایشگاه مهر خلیج فارس بازدید کردند.

در این برنامه، فرماندهان ارشد سپاه از بخش‌های مختلف سایت از جمله ساختمان‌های غیر صنعتی و ناحیه آف‌ساید پالایشگاه مهر خلیج فارس بازدید به عمل آوردند. در جریان این بازدید، آنان در جریان نحوه اجرا، روند پیشرفت و کارکرد قسمت‌های مختلف پروژه قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت فلات به عنوان مجری و پیمانکار پروژه، گزارش جامعی از میزان پیشرفت پالایشگاه و نقش استراتژیک آن در تأمین بنزین و دستیابی به خودکفایی کشور ارائه کرد.

در پایان این بازدید، سردار پاکپور با تقدیر از تلاش متخصصان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) که موجب پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی شده است، پیام «خداقوت» و «خسته نباشید» خود را از طریق مدیرعامل شرکت فلات به تمامی کارکنان و نیروهای شاغل در پروژه منتقل کرد.

