سخنگوی دولت پیام پزشکیان به پادشاه عربستان را تایید کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در نشست خبری خود با اشاره به بودجه لایحه سال آینده گفت: تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد که آقای رئیس‌جمهور درخصوص عدالت محوری بودجه سال آینده بر ۴ محور معیشت، مسکن، درمان و آموزش تأکید دارند.

سخنگوی دولت در خصوص ارسال پیام رئیس‌جمهور به پادشاه عربستان، خاطرنشان کرد: به جهت اینکه در سال گذشته کشور عربستان با کشور ما همکاری بسیار خوبی داشتند، به خصوص درخصوص بازگشت حجاج که در زمان جنگ اتفاق افتاد؛ آقای رئیس‌جمهور در این پیام تشکر ایران از عربستان را ابراز کردند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در لایحه بودجه ۱۴۰۰ احکام مرتبط با افزایش قیمت بنزین در نظر گرفته شده است، گفت: همانطور که روز چهارشنبه گفتم در سهمیه‌های بنزین هیچ تغییری در نه حجم و نه قیمت نخواهیم داشت. طبیعتا ۶۰ لیتر بنزین هزار و پانصد تومانی و صد لیتر بنزین سه هزار تومانی برای افراد طبق روال گذشته واریز خواهد شد منتها نکته ای که وجود دارد این است که دولت ناگزیر است که شش میلیارد دلار صرف واردات بنزین کند و از طرفی قیمت تمام شده بنزین قریب به ۷۰ هزار تومان است.

سخنگوی دولت گفت: طبیعی است که وقتی ارزی که لازم است برای بقیه موضوعات استفاده شود صرف بنزین می‌شود و از طرفی حجمی از بنزین قاچاق می‌شود، دولت موظف است که اقدامی کند. دولت وجود دارد که تصمیمات مرتبط با موضوعات معیشت مردم و موضوعات سلامت مردم را اخذ کند.

مهاجرانی گفت: لذا در این راستا هم در مورد قاچاق برنامه‌های جدی وجود دارد و رئیس‌جمهور هم همانطور که در اخبار مشاهده فرمودید در مورد تولید خودروهای کم‌مصرف به طور جدی به خودروسازان اعلام کردند که مکلف هستند، خودروهای کم مصرف تولید کنند.

سخنگوی دولت گفت: این را هم عرض کنم که اثرات تورمی همه موضوعات دیده شده در مورد نرخ سوم جمع‌بندی هنوز صورت نگرفته ولی طبیعتا با وجود رئیس سازمان بهره وری انرژی مسلما از این به بعد راحت‌تر می‌توانید سوالات را با ایشان دنبال کنید.

مهاجرانی درباره ارز تأمین دارو با بیان اینکه ارز تامین دارو تغییری نسبت به سال گذشته پیدا نکرده است، گقت: از کل رقمی که بانک مرکزی اعلام کرده، ۳۶.۸ میلیارد دلاری که برای واردات کالا تخصیص پیدا کرده ۹.۴ دهم برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص پیدا کرده که این رقم یک قسمتش تخصیص پیدا کرده، یک قسمتی در مسیر تخصیص است و لذا چیزی از جنس تغییر در سهمیه ارز وجود نداشته است.

وی گفت: تاخیرهایی که هست بعضا به جهت فرآیندهای داخلی است که یک مقدار ممکن است نامنظم باشد ولی ذخایر دارو وضعیت بسیار خوبی را دارد و مشکلی از این جهت نداریم و لذا کسانی که از داروهای مختلف استفاده می‌کنند هیچ نگرانی در تامین داروهای خود نداشته باشند.

سخنگوی دولت یادآور شد: ذخایر استراتژیک داروهای ما در وضعیت خوبی است. هم ذخایر داروهایی که به صورت ویژه برای بیماران خاص هست هم داروهای عمومی که افراد استفاده می‌کنند. همه این‌ها طبق اعلامی که دریافت کردیم در وضعیت کاملا خوب و مطلوبی قرار دارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، درباره آیا قرار است کالا برگ الکترونیکی داده شود یا سبد کالا و‌ تصمیم دولت در این خصوص چیست، گفت: باتوجه به حساسیتی که درخصوص حساسیت معیشت وجود دارد، هم دولت و هم مجلس است و این را می‌دانیم حتی اگر‌ نقدهای وجود دارد؛ نقد به خاطر معیشت مردم است و نقد به هیچ‌ عنوان ربطی به دستگاه ندارد.

وی ادامه داد: بنابراین طرح جدید کالابرگ با همکاری وزارت تعاون، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و مجلس اجرا خواهد شد و در این طرح هدف بر این است که قیمت کالاها برای خانوارها ثابت بماند و افراد بتوانند فارغ از افزایش تورم‌ مقدار موادی را که باید دریافت کنند به درستی دریافت کنند. جزئیات این طرح را بعدا خدمتت شما پس از تصویب اعلام خواهم کرد.

مهاجرانی درباره لایحه جدید در هیات دولت درباره بخشی از پرداخت‌های رفاهی و اضافه‌کار کارکنان دولت، گفت:تصویب لایحه جدیدی در هیات دولت درباره بخشی از پرداخت‌های رفاهی و اضافه‌کار کارکنان دولت که شامل کسورات بازنشستگی است.از این پس اقلامی نظیر اضافه‌کار و بخشی از پرداخت‌های رفاهی که پیش‌تر مشمول بازنشستگی نمی‌شد، در دایره شمول بازنشستگی قرار خواهد گرفت و برای کارکنان دولت و اعضای هیات علمی اعمال می‌شود.

سخنگوی دولت تاکید کرد: فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته، بدی آب‌وهوا، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت‌کاری نیز مشمول کسورات مربوط به بازنشستگی خواهد شد؛ موضوع مهمی که طبیعتاً می‌تواند رضایتمندی بیشتری را برای کارکنان دولت فراهم کند. موضوع دیگر، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است که توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. اصول حاکم بر این بودجه، اصولی است که متضمن عدالت‌محوری است که موضوعی که آقای رئیس‌جمهور بر آن تأکید دارند.

وی خاطرنشان کرد: تأمین معیشت عموم مردم و حمایت از محرومان، تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور، افزایش کارایی خدمات عمومی، تأمین انرژی و حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و علم و فناوری از محورهای اساسی است که در این بخشنامه بودجه مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی دولت درباره پیگیری خودسوزی جوان اهوازی گفت: با دستور رئیس‌جمهور وزیر کشور شخصا درباره موضوع خودسوزی جوان اهواز ورود کردند.استعفا و عزل و دستگیری‌هایی لازم بود انجام شود.بخشی از پرونده تکمیل شده و به قوه قضاییه ارجاع شده است و مطمئنا با خاطیان برخورد خواهد شد.

مهاجرانی درخصوص این‌که مجلس عملکرد وزارت‌خانه‌ها در هفته گذشته مورد بررسی قرار داد، ارزیابی خود دولت درباره عملکرد وزرای خودش چیست، بیان کرد: تا به حال در مورد ۶ برنامه قبلی که دولت‌ها مکلف به اجرای آنها بودند، چنین ارزیابی‌ای از عملکرد وزرا نداشتیم و یکی از دلایلی که بسیاری از برنامه‌های ما به خروجی مشخص نمی‌رسید، همین موضوع بود، یعنی به عبارتی برنامه‌ها به درستی ارزیابی نمی‌شدند.

وی ادامه داد: این روند، آغازگر یک مبنای تعامل سازنده بین دولت و مجلس از نظر ما است. طبیعتاً تفاوت‌هایی بین نمرات وزرا و دولت با نمرات اعلام شده از سوی مجلس وجود دارد و این تفاوت را انکار نمی‌کنیم، اما دلایلی برای آن وجود دارد. برخی از احکام برنامه توسط دولت جدا شده و گفته شده که این احکام باید در قالب یک لایحه اصلاح یا اعلام شود که قابل اجرا نیستند. همچنین تعارض یا عدم تطابق برخی تکالیف قانونی و تفاوت در مبنای ارزیابی از دیگر عوامل است گاهی هم اشکالاتی در ارسال مستندات وجود داشت.

مهاجرانی تأکید کرد: این اولین بار است که چنین ارزیابی‌ای در برش‌های سالانه برنامه پنج‌ساله انجام می‌شود. بنابراین طبیعی است که در برخی جاها اشکالاتی وجود داشته باشد. هم دولت و هم مجلس تلاش می‌کنند که با پایبندی به برنامه، این اشکالات را برطرف کنند.

وی با اشاره به سفر معاون اول رئیس جمهور به روسیه بیان کرد: سفر معاون اول رئیس‌جمهور را به مسکو داشتیم؛ سخنرانی ایشان در بیست‌وچهارمین اجلاس نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای، با توجه به اهمیت پیمان شانگهای در راستای گسترش تعاملات بین‌المللی بود. حضور آقای دکتر عارف که همراه با ۱۰ سندی است که از قبل پیش‌نویس شده بوده است و امکان توسعه همکاری‌های چندجانبه در داخل و خارج منطقه شامل اتحادیه‌های اکو و کشورهای دیگر، موضوعات مهمی هست که در این سفر دنبال خواهد شد.

مهاجرانی درباره کوچک‌سازی دولت که بارها از سوی دولتمردان مطرح شده است، گفت: موضوع کوچک شدن دولت جزو مسائلی است که ماده ۱۰۵ برنامه هفتم به‌صورت کاملاً مشخص به آن پرداخته و تکلیف قانونی است.

وی تاکید کرد: لذا دولت مکلف است در راستای اجرای ماده ۱۰۵ اقدام کند. به همین دلیل، مانند برخی دیگر از موضوعات که خود رئیس‌جمهور سکاندار می‌شوند، ایشان شخصاً سکاندار این موضوع شده و جلسات منظمی با حضور سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و دستگاه‌های ذیربط برگزار می‌کنند.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور در تعدادی از موضوعات به‌صورت مشخص و مستقیم پیگیری‌های منظمی دارند؛ حوزه آموزش، کوچک شدن دولت، موضوع انرژی، فلرسوزی و رفع مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان از جمله موضوعاتی است که شخصاً پیگیری می‌کنند.

مهاجرانی درباره حذف ارز ترجیحی برای برخی کالاها بیان کرد: نرخ ارز برای کالاهای اساسی و دارو تغییری پیدا نکرده است، با توجه به راه‌اندازی تالارهایی که بانک مرکزی ایجاد کرده است، برخی از محصولات غیر از کالاهای اساسی و دارو می‌توانند ارز مورد نیاز خود را در بازار دوم خریداری کنند اما در مورد کالاهای اساسی و دارو هیچ تغییری به وجود نیامده است.

وی یادآور شد: شعار آقای رئیس‌جمهور بر حفظ معیشت مردم و تضمین درمان، آموزش و مسکن صحیح و پایدار است. در اموری که به معیشت مردم برمی‌گردد، دولت تمام انرژی خود را به کار می‌گیرد تا کمترین فشار ممکن بر مردم وارد شود.

سخنگوی دولت درباره موضوع جلوگیری از هدرفت آب شرب، با اشاره به این که ما وارد ششمین سال خشکسالی شده‌ایم و از طرفی بارش باران نزدیک به هفت ماه کاهش داشته است، بیان کرد: در مورد شبکه انتقال آب موجود، باید گفت شبکه ما فرسوده است و بخشی از هدررفت آب ناشی از این موضوع است. برنامه‌ای با نام کاهش مدام هدر رفت آبا در دستور کار قرار دارد که شامل اصلاح شبکه‌های فرسوده و توسعه شبکه آب شرب است.

وی تاکید کرد: اصلاح و بهبود شبکه آب شرب جزو اولویت‌های اصلی است و نمی‌توان از آن غفلت کرد، تأمین آب شرب برای مردم اهمیت بالایی دارد و موضوعی جدا از آب کشاورزی و آب صنعتی است، نمی‌توان چشم بر کمبود آب شرب در برخی مناطق دارای تنش آبی بست.در این زمینه، برنامه‌های جدی در دستور کار است، از جمله بازچرخانی آب و جلوگیری از هدررفت آب، البته تأکید می شود که اثرات تحریم نیز قابل نادیده گرفتن نیست، کشوری که سال‌ها با تحریم مواجه بوده، به طور طبیعی در مواجهه با مشکلاتی از این جنس محدودیت‌هایی دارد.

مهاجرانی درباره عدم نظارت بر قیمت‌ها و گرانی کالاها اظهار داشت می‌پذیریم و می‌دانیم که افزایش در قیمت‌ها داشتیم و از این نظر هرجا هم که لازم باشد از مردم عزیزمان عذرخواهی کنیم هیچ مشکلی در این زمینه نداریم. می‌دانیم که نرخ تورم ما در طول ماه‌های گذشته قدری افزایش پیدا کرده است. بر این موضوع کاملا وقوف داریم.

سخنگوی دولت گفت: منتها نکته‌ای که وجود دارد این است که گرانی حاصل از تغییرات در همه شاخص‌های اقتصاد کلان هست اما طبیعتا با موضوع گرانفروشی برخورد می‌شود. ستاد تنظیم بازار که افراد متعددی در آن هستند و همه این‌ها کسانی هستند که نقش پررنگی را در این زمینه دارند. در عین حال برای کاهش فاصله بین قیمت تولید شده و قیمتی که به دست مردم می‌رسد، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به راه اندازی روستا بازارها کرده که امیدواریم تا پایان دولت به حدود ۶ هزار واحد برسد.

مهاجرانی گفت: در عین حال در جلسه دولت هم این موضوع مطرح شد که استانداران محترم بر راه اندازی میادین میوه و تره بار شبیه آنچه که در تهران داریم اقدام کنند. به جهت اینکه به شدت بر کاهش قیمت هایی که به دست خانوار می‌رسد تاثیرگذار است و این موضوع به عنوان یکی از موضوعاتی است که استانداران باید در مسیر کار خودشان قرار بدهند و آن را به مردم پاسخ بدهند.

وی درمورد مدیریت بحران آب و اختلاف نظر میان وزارت خانه های کشاورزی و نیرو در این زمینه، بیان کرد: باید نگاه‌های کارشناسی را از نگاه‌های مدیریتی تفکیک کنیم، هر یک از وزارتخانه‌ها، از دیدگاه کارشناسی، نقطه‌نظرات قابل توجه دارند، اما تصمیم‌گیری در موضوعات میان‌بخشی مرتبط با آب، در شورای عالی آب اتخاذ می‌شود. ریاست این شورا بر عهده آقای رئیس جمهور است و آقای عارف به عنوان معاون اول جلسات شورا را به‌صورت منظم برگزار می‌کنند.

مهاجرانی خاطر نشان کرد: شورای عالی آب به عنوان مرجع رسمی، نهاد مافوق دستگاه‌ها، تصمیماتی اتخاذ می‌کند که برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است. وزارت جهاد کشاورزی نیز در رعایت الگوی کشت همکاری خوبی داشته است. تاکید می‌کنم که در حال حاضر در ۱۷ استان کشت برنج انجام می‌شود که نشان می‌دهد گاهی منافع منطقه‌ای بر منافع ملی ارجحیت داده می‌شود. در کشوری که در منطقه خشک جهان قرار دارد و بخش عمده‌ای از نقشه آن خشک است و مناطق سبز و مرطوب اندکی دارد، منطقی نیست که کشت برنج در ۱۷ استان انجام شود؛ باید به حدود پنج استان کاهش یابد.

سخنگوی دولت گفت: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو، در چارچوب شورای عالی آب، همکاری‌های بسیار خوبی داشته‌اند و امیدواریم این موضوع به خوبی حل و فصل شود.

وی درباره هشدار رئیس جمهور درخصوص تخلیه تهران در پی بی‌آبی گفت: صحبت‌های رئیس جمهور درباره تخلیه تهران، در چارچوب یک هشدار مسئولانه و دغدغه‌مند برای موضوع بحران آب بوده است. بدیهی است که موضوع تخلیه شهری مانند تهران نه به این سادگی امکانپذیر است و نه عملاً مقدور است، این صحبت‌ها بیشتر جنبه هشدار و افزایش آگاهی عمومی داشته است.

مهاجرانی تاکید کرد: سال‌هاست گفته می‌شود که نباید بارگذاری جمعیتی بیشتری بر تهران تحمیل شود. از زمانی که گفته می‌شد دشت تهران توان زیست حدود ۵ میلیون نفر را دارد تا امروز که جمعیت تهران و حومه به حدود ۱۸ میلیون نفر رسیده، بارها این نکته مورد تاکید قرار گرفته است.

سخنگوی دولت عنوان کرد: بنابراین این اظهارات از جنس تذکر و هوشیارسازی مردم بوده و هدف آن افزایش آگاهی عمومی در موضوعات زیست‌محیطی است. اصولاً در مسائل زیست‌محیطی، باید برنامه‌های پیشگیرانه داشته باشیم و همگی آگاهانه با تغییرات اقلیمی و موضوعات محیط زیستی برخورد کنیم.

