به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به همراه کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در اجلاس استانداران ساحلی کشورهای ساحلی دریای خزر در رشت حضور پیدا کردند.

سید عباس عراقچی در بدو ورود به رشت گفت: خوشحالم که امروز شهر رشت میزبان یک رویداد رویداد منطقه ای است. در راستای سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران که از اولویت‌های ما هستند، این همایش یا نشست استانداران ساحلی دریای خزر را در مجموعه کشورهای پیرامونی دریای خزر ترتیب دادیم.

وی افزود: برگزای این نشست حرکتی در جهت هم‌افزایی این استان‌ها در حاشیه دریای خزر در حوزه های مختلف اقتصادی به خصوص اقتصادی و البته مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. دریای خزر مسائل مختلفی اعم از موضوعات محیط زیستی دارد که هم همفکری استانداران ساحلی می‌تواند در جهت حل مشکلات و پیشرفت همکاری‌ها در این حوزه بسیار موثر باشد. خیلی خوشحالم که رشت میزبانی این رویداد را تقبل کرد.

وزیر خارجه کشورمان گفت: از استاندار محترم تشکر می‌کنم به خاطر میزبانی و امیدوارم که این نشست نتایج خوبی داشته باشد.

وی تاکید کرد: این یک سیاست جدیدی است که ما اتخاذ کردیم که اجلاس‌های بین المللی و منطقه‌ای را در شهرهای مختلف کشور که واقعا ظرفیت خوبی دارند اجرا کنیم. ما نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اکو را در مشهد برگزار کردیم و برنامه‌هایی برای استان‌های دیگر هم داریم. این جلسه هم که اصلا مناسبت دارد و درباره دریای خزر و استانداران ساحلی دریای خزر است در رشت برگزار می‌شود. این سیاست را ان‌شاءالله ادامه خواهیم داد.

انتهای پیام/