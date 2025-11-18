متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛



بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی دانش‌آموزان نخبه کشورمان در هشتمین دوره مسابقات «ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه 2025» در ابوظبی و کسب مدال طلای این رویداد مهم، نمادی از خودباوری، توان علمی، اراده و خلاقیت نسل آینده‌ساز این سرزمین است که قادرند در میدان‌های جهانی بدرخشند و پرچم ایران بزرگ را به اهتزاز در آورند.

بی‌شک، این دستاورد ارزشمند، نتیجه تلاش ارزنده دانش‌آموزان عزیز، حمایت خانواده‌ها و زحمات مربیان و معلمان دلسوزی است که با ایمان به استعداد فرزندان کشور، مسیر موفقیت آنان را هموار کرده‌اند. یقین دارم با استمرار این تلاش‌ها و حمایت‌ها، ایران ما می‌تواند به یکی از قطب‌های اثرگذار در حوزه رباتیک، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در منطقه و جهان تبدیل شود.

دولت چهاردهم تقویت آموزش نوآورانه، گسترش مدارس فناور و حمایت از پژوهش‌های دانش‌آموزی را یک ضرورت می‌داند و این‌گونه پیروزی‌های درخشان، شتاب بیشتری به این حرکت خواهد بخشید.

این موفقیت را به قهرمانان جوان، خانواده‌های محترم آنان، مربیان و همه دست‌اندرکاران صمیمانه تبریک می‌گویم و از خدای متعال برای آنها پیشرفت روزافزون و تداوم فتح قله‌های افتخار را خواستارم.