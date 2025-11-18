خبرگزاری کار ایران
تبریک پزشکیان به تیم دانش‌آموزی ربوکاپ ایران

رئیس جمهور قهرمانی دانش‌آموزان نخبه کشورمان در هشتمین دوره مسابقات «ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه 2025» در ابوظبی و کسب مدال طلای این رویداد مهم را به قهرمانان جوان، خانواده‌های محترم آنان، مربیان و همه دست‌اندرکاران صمیمانه تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک قهرمانی دانش‌آموزان نخبه کشورمان در هشتمین دوره مسابقات «ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه 2025» در ابوظبی تصریح کرد: دولت چهاردهم تقویت آموزش نوآورانه، گسترش مدارس فناور و حمایت از پژوهش‌های دانش‌آموزی را یک ضرورت می‌داند و این‌گونه پیروزی‌های درخشان، شتاب بیشتری به این حرکت خواهد بخشید.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛


بسم الله الرحمن الرحیم
قهرمانی دانش‌آموزان نخبه کشورمان در هشتمین دوره مسابقات «ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه 2025» در ابوظبی و کسب مدال طلای این رویداد مهم، نمادی از خودباوری، توان علمی، اراده و خلاقیت نسل آینده‌ساز این سرزمین است که قادرند در میدان‌های جهانی بدرخشند و پرچم ایران بزرگ را به اهتزاز در آورند.

بی‌شک، این دستاورد ارزشمند، نتیجه تلاش ارزنده دانش‌آموزان عزیز، حمایت خانواده‌ها و زحمات مربیان و معلمان دلسوزی است که با ایمان به استعداد فرزندان کشور، مسیر موفقیت آنان را هموار کرده‌اند. یقین دارم با استمرار این تلاش‌ها و حمایت‌ها، ایران ما می‌تواند به یکی از قطب‌های اثرگذار در حوزه رباتیک، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در منطقه و جهان تبدیل شود.

دولت چهاردهم تقویت آموزش نوآورانه، گسترش مدارس فناور و حمایت از پژوهش‌های دانش‌آموزی را یک ضرورت می‌داند و این‌گونه پیروزی‌های درخشان، شتاب بیشتری به این حرکت خواهد بخشید.

این موفقیت را به قهرمانان جوان، خانواده‌های محترم آنان، مربیان و همه دست‌اندرکاران صمیمانه تبریک می‌گویم و از خدای متعال برای آنها پیشرفت روزافزون و تداوم فتح قله‌های افتخار را خواستارم.

انتهای پیام/
